Muziek Centraal 2022 met Noorse musicus

WINTERSWIJK – Ook deze zomer worden er in de Jacobskerk te Winterswijk weer marktconcerten gegeven onder de noemer Muziek Centraal. Elke woensdag is er om 12.00 uur een half uur durend orgelconcert. Na afloop wordt er bij de uitgang gecollecteerd.

Woensdag 13 juli speelt de in Noorwegen werkzame en woonachtige Goos ten Napel werken van o.a. Scheidemann en Bach. Ten Napel is kerkmusicus, dirigent en beiaardier in het Noorse Haugesund. Jaren terug, toen hij nog in Nederland woonachtig was, dirigeerde hij het toenmalige Winterswijkse koor De Lofstem.

Ten Napel zal voorafgaand aan het orgelconcert om 10.30 uur ook de wekelijkse bespeling op het carillon van de Jacobstoren verzorgen. Dan klinkt muziek van o.a. Handel, Gilbert O’Sullivan, John Denver en ABBA in het centrum.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....