Muziek Centraal met organist Jan Willem Docter

WINTERSWIJK – Na een jaar van noodgedwongen zwijgen zijn er deze zomer weer marktconcerten in de Jacobskerk te Winterswijk. Elke woensdag is er om 12.00 uur een half uur durend orgelconcert onder de noemer Muziek Centraal. Vanaf 11.45 uur wordt men welkom geheten onder de toren en naar een zitplaats begeleid. Na afloop van het concert wordt er bij de uitgang gecollecteerd.

Op woensdag 11 augustus speelt Jan Willem Docter. Docter, woonachtig in Enschede, is sinds kort de ‘Leitender Kirchenmusiker’ van de St. Mariä Himmelfahrt Parochie te Ahaus. Op het programma in Winterswijk staan werken van Bach en Widor, ook zal hij improviseren over een koraal.