ZEDDAM – Op zondagmiddag 12 juni kunnen de liefhebbers van rasecht dialect genieten van muziek en verhalen uit de Achterhoek en De Liemers, want dan staat de streektaalband GoedVolk op het podium van Natuurtheater Zeddam. Kom 12 juni om 15.00 uur naar het Natuurtheater van Zeddam en heb een gezellige en gemoedelijke zondagmiddag!

Streektaalband

De vierkoppige streektaalband GoedVolk zingt luisterliedjes en vertelt verhalen in het Achterhoeks en Liemers. Deze streektalen noemt men Nedersaksisch en Kleverlands. Hiermee probeert de band muzikaal uitdrukking te geven aan de identiteit die deze taalregio’s hebben. Daar heeft men altijd iets te vertellen al doet men dat liever met muziek en zang. Nuchterheid en passie gaan er hand in hand, maar aoverdrieven doe je alleen op de Olde Rien en de Waol.

Liedjes

De liedjes gaan over het alledaagse leven. Ze krijgen even een accent, dat soms heftig. soms liefelijk is, maar altijd in een bijzondere en harmonische sfeer. Het gezelschap maakt uitsluitend gebruik van eigen tekstmateriaal. Meerstemmige zang is het handelsmerk van GoedVolk

Over GoedVolk

GoedVolk bestaat uit gerenommeerde muzikanten Hans Beernink (gitaar, basgitaar en zang), Stef Geurtzen (gitaren, mondharmonica en zang) Hans Westerveld (gitaarbanjo, melodica, mandoline en zang) en Frans van Gorkum (zanger en verteller), Stef Geurtzen

De mannen hebben een jarenlange ervaring met het musiceren op diverse fronten, Hans Beernink speelt al jaren in het duo Alles Andès. Stef Geurtzen lid van Bennie Jolinks Pensionado’s, treedt solo op met eigen werk. Hans Westerveld was in 2018 winnaar van de prestigieuze prijs “De Gelderse Kleiroze” voor het meest hevige streektaalliedje, speelt in diverse bands en was frontman bij Spöl en Bonne Route. Frans van Gorkum speelt in streektaalband Diedel en treedt vaak solo op met werk uit zijn in 2019 verschenen boek Dubbeldoyer.

Ontstaan van de band

In 2018 ontstond GoedVolk toen de band werd gevraagd de Achterhoek en de Liemers te vertegenwoordigen tijdens de internationale streektaalconcerten in het kader van “Leeuwarden Cultuurhoofdstad van Europa 2018”. Daarna was GoedVolk in de Achterhoek en Liemers te zien en te horen in “kleine” theaters, kulturhuzen, zalen, pleinen, tuinen en huiskamers. In 2000 werkten zij mee aan een bevrijdingsconcert in Winterswijk. In 2021 verzorgde GoedVolk voor het cultuurproject leven in de Liemers van de gemeenten Westervoort, Duiven en Zevenaar met tien liedjes de muzikale achtergrond van de audiovisuele tentoonstelling Liemerse gebruiken.

Kaartverkoop

De entree is 8 euro. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via https://www. natuurtheaterzeddam.nl of aan de kassa van het theater voorafgaand aan de voorstelling. Pinnen is ter plaatse mogelijk.

