Muziekvereniging Excelsior start nieuw jeugdinitiatief

WINTERSWIJK – ‘MUZIEKSK!K’ is een leuke en gezellige manier om kennis te maken met muziek. Samen met andere kinderen ga je aan de slag met gave muziekpuzzels, muziekopdrachten en natuurlijk het allerleukste: liedjes instuderen! Deelnemers aan deze cursus krijgen direct een eigen muziekinstrument, namelijk een mondharmonica. De mondharmonica is het perfecte instrument om op te starten, want na slechts één les kunnen de kinderen zelf al muziek maken. Alle deelnemers worden in een groep geplaatst en krijgen tien weken lang les van muziekprofessional Miranda Loff. Miranda: “Het is fantastisch om te zien hoeveel plezier kinderen aan muziek beleven. Muziek maken is niet alleen leuk, het heeft ook een positief effect op de intelligentie en sociale vaardigheden van je kind.” De eerste lessen van ‘MUZIEKSK!K’ zijn op maandag 12 april, er start een groep om 14.30 uur en een tweede groep om 15.30 uur. Tijdens deze lessen wordt er gedurende 45 minuten op een plezierige manier geleerd om muziek te maken. Ook wordt er al snel een écht orkest gevormd. Mocht na afloop van de cursus blijken dat de kennismaking met muziek goed is bevallen, dan is dit project ook een uitstekende opstart om door te stromen naar één van de muziekinstrumenten uit het harmonieorkest (klarinet, trompet, slagwerk, etc.) of de muziekcursus “Muziek & Zo”.

Kosten voor deelname bedragen slechts € 50,00. Dit is inclusief het lesmateriaal en de mondharmonica, die deelnemers na afloop van de cursus mogen houden. De lessen vinden plaats in MFA Pelkpark, Hakkelerkampstraat 55 in Winterswijk. Ben jij of ken jij iemand die het wel ziet zitten om te gaan starten met muziek maken? Dan zien we je aanmelding graag tegemoet! Meer informatie of opgeven kan via Linda Colenbrander, opleiding@excelsior-winterswijk.nl of telefonisch te bereiken op 06-12272956. Aanmelden kan tot en met donderdag 8 april.