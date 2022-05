Naober brengt burger en boer bij elkaar

ACHTERHOEK – Naober, de plattelandsglossy in Oost-Nederland, gaat deze zomer iets heel nieuws doen: Met Noabers de boer op… Met 4 leuke, compleet verzorgde dagtochten probeert het magazine burger en boer dichterbij elkaar te brengen.

Naober organiseert de vier dagtochten Met Noabers de boer op in samenwerking met RTV Oost en Ter Beek Reizen. Het voornaamste doel: burgers en boeren dichterbij elkaar brengen. De busreizen zijn bedoeld voor iedereen die wil weten wat er écht leeft op de boerderij. Wat er gebeurt in de stallen en wat er wordt besproken bij de boer aan de keukentafel.

In totaal bezoekt de bus met 70 gasten drie Overijsselse boerderijen op een dag. De eerste boer geeft een rondleiding over zijn bedrijf. Bij de tweede locatie vindt een paneldiscussie plaats aan de hand van een actueel (agrarisch) thema en neemt RTV Oost een tv-programma op met presentatrice Chantal Everaardt. En bij de derde agrariër maakt kok Eric van Det (ROOST Buitenkoken) een heerlijk driegangendiner. Met verse producten.

Het beloven interessante dagen te worden want de boeren die bezocht worden, hebben allemaal een verhaal. Zoals bijvoorbeeld melkveehouder Pieter Koonstra. Hij runt een ‘dierzame’ melkveehouderij. Zijn koeien lopen in een serrestal met houtsnipperbodem en Pieter probeert op allerlei manieren duurzaam te zijn. Helaas loopt ook deze boer tegen grenzen aan. Veel boeren willen wel groen doen, maar dat kan niet als ze steeds rood staan. De balans tussen betaalbaar boeren en duurzaamheid is vaak zoek. Daar wordt zeker bij stilgestaan.

Er schuiven ook Bekende Oosterlingen aan in de bus. Tot nu toe gaan mee: actrice Johanna ter Steege, muzikant Hendrik Jan Bökkers, politica Caroline van der Plas, oud-politica Sabine Uitslag, RTV-Oost presentatrice Dorothy Oosting en streektaaldeskundige Thea Kroeze. Op 3 juni vertrekt de eerste busreis Met Naobers de boer op.

Meer informatie is te vinden op: www.naober.nl/deboerop

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....