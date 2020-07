Nationale Festivalcrew-dag: een ode aan alle festivalmedewerkers

De organisatie van de Zwarte Cross en Mañana Mañana roept alle festivalmedewerkers in Nederland op om 18 juli 2020 een oud crewshirt aan te trekken en in de spotlights te stappen.

Medewerkers van festivals in heel Nederland, verenigt u! De Nationale Festivalcrew-dag is een ode aan de festivalmedewerker. Draag op zaterdag 18 juli het crewshirt van het festival waar jij zo graag de handen uit de mouwen had gestoken deze zomer. Laat je zien via #festivalcrewdag en doe mee in deze nationale actie.

Een zomer zonder festivals is moeilijk te verkroppen voor bezoekers. Maar dat geldt net zo goed voor de sector en haar festivalmedewerkers. Op ieder festival speelt zich backstage een tweede festival af. Een wilde wereld verborgen achter de hekken, waar door de crew schouder aan schouder wordt gezwoegd en waar nieuwe vriendschappen ontstaan. Harde werkers die niets liever doen dan rennen, vliegen, vallen, opstaan, doorgaan, zweten, sjouwen en tappen. Een enthousiaste crew is onmisbaar voor een festivalorganisatie. Zo zijn er rondom de Zwarte Cross maar liefst 4000 mensen aan het werk. Een festival zonder festivalmedewerkers bestaat niet. Waar zijn wij zonder hen!?

We vinden het daarom de hoogste tijd om deze harde werkers, die deze zomer festivalloos spenderen, in de spotlights te zetten. Festivalmedewerkers zwoegen meestal in een t-shirt dat door de organisatie van het festival beschikbaar is gesteld. Zo’n crewshirt is als een avondvierdaagsemedaille of een strikdiploma: die gooi je niet weg. En met 1115 festivals in 2019 herbergt Nederland een schat aan katoenen relikwieën in allerlei kleuren, soorten en maten.

De Feestfabriek Alles Komt Goed BV (organisatie van Mañana Mañana en de Zwarte Cross) roept via haar eigen online kanalen en e-mail alle eigen festivalmedewerkers op om zaterdag 18 juli hun Mañana- of Zwarte Cross-crewshirt te dragen. Door een crewshirt-foto te delen op hun eigen en onze socialmedia-kanalen met de hashtag #festivalcrewdag streven we naar een kleurrijk palet van medewerkers die, ondanks een festivalloze zomer, er online toch een feestje van maken!

Nog mooier zou het zijn als het hele land meedoet en alle festivalmedewerkers, van welk festival dan ook, in de spotlights komen te staan met hun favoriete crewshirt. We nodigen daarom ook alle festivals in Nederland uit om zich aan te sluiten bij deze actie.

