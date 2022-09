Nieuw korte cursusaanbod bij Boogie Woogie

WINTERSWIJK – Binnenkort start Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur, met een aantal nieuwe korte cursussen. Het seizoen vangt aan met de succesvolle cursus ‘Geschiedenis van de blues’ en twee nieuwe korte cursussen waarin Modern Music Making centraal staat.

Geschiedenis van de Blues

De Blues is een muziekstroming die ruim 100 jaar geleden ontstond op en rond de katoenplantages van de Mississippi Delta en op de grote prison farms.

Vanaf halverwege de jaren twintig van de vorige eeuw werd de Blues ook vastgelegd op plaat. Grote voorbeelden uit die tijd zijn o.m. Charlie Patton en de fenomenale Robert Johnson. Zij konden niet vermoeden dat hun muziek nog steeds als voorbeeld geldt voor artiesten van nu. In acht lessen wordt de geschiedenis van de Blues uit de doeken gedaan. Veel verhalen en natuurlijk veel (krasserige) geluidsfragmenten, geïllustreerd met fraai beeldmateriaal. Na afloop van elke cursusbijeenkomst ontvangen de deelnemers een CD met daarop de muziek die is besproken.

De cursus is geschikt voor iedere liefhebber. De lessen worden gegeven door blueskenner Sjoerd Kemeling. De eerste les is op dinsdag 18 oktober van 19.30 – 21.30 uur. De kosten bedragen € 80 ( (+ 21 % btw vanaf 21 jaar) voor de hele cursus.

Cursus geluidstechniek

In de lessen wordt aandacht geschonken aan (digitale) mengtafeltechniek, luidsprekers, zendertechniek, microfoontechniek, jargon en ICT (computers en netwerken) in de huidige geluidstechniek. Elke les wordt verdeeld in drie blokken: theorie, materiaalkennis en hands-on. In het hands-on deel wordt gebruik gemaakt van verschillende moderne materialen, die samen met medecursisten wordt opgebouwd en ingeregeld. Docent is Rob Kuenen, eigenaar van Soundsolution. De cursus, bestaande uit 5 groepslessen (minimaal 5 deelnemers), is breed opgezet en toegankelijk voor iedereen. De eerste les is op maandag 31 oktober van 20.00 – 21.30 uur. De kosten bedragen € 95 (+ 21 % btw vanaf 21 jaar).

Korte cursus basis studiotechniek

In deze basiscursus komt doorlopend de leidraad ‘WAT MAAKT DE MUZIEK DE MUZIEK’ voor het voetlicht. Docent Marcel Kramer deed veel ervaring op sinds de jaren 90 als songwriter en producer voor grote internationale radio- en tv campagnes voor o.a. Milka, Mattel Barbie, Camel, Toyota en Center Parcs en werkte met Frederique Spigt, Ruth Jacott en leden van de band van Herman Brood.

In de lessen wordt ingegaan op een aantal uiteenlopende muziekproducties en het productieproces bij het maken van muziek in het algemeen. Zowel bij live opnemen als bij opnames in de studio gaat het om de essentie van de muziek.

De cursus, bestaande uit 5 groepslessen (minimaal 5 deelnemers), is geschikt voor iedereen die belangstelling heeft. De eerste les is op donderdag 3 november van 19.00 – 20.00 uur. De kosten bedragen € 65 (+ 21 % btw vanaf 21 jaar).

Opgave en meer informatie

Aanmelden kan t/m donderdag 13 oktober via e-mail (voorkeur) workshops@boogiewoogie.nl of telefonisch /0543 – 51 55 69. Meer info: www.boogiewoogie.nl

