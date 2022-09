Nieuwe, duurzame kunstroute in Winterswijk

WINTERSWIJK – KUNSTREIS(E) koppelt kunstenaars die met hergebruikte materialen werken, aan bedrijven en instellingen die duurzaam werken. Van 18 september t/m 16 oktober zijn 21 kunstwerken te zien in en rondom Winterswijk.

Steeds duidelijker wordt dat we zorgvuldig moeten omgaan met de wereld waarin we leven. Energie, water, transport en ook het gebruik van materiaal. Duurzaam dus. Een groeiende groep kunstenaars maakt werk van afgedankte spullen, hergebruikte voorwerpen en natuurlijke materialen. Van deze verrassende, duurzame kunstwerken zijn er 21 te zien op de fiets- en wandelroute KUNSTREIS(E).

De professionele kunstenaars komen uit Winterswijk en omgeving, maar ook daarbuiten: Bocholt, Maastricht, Almelo en Arnhem. Het werk van de deelnemers is gevarieerd: van schilderijen tot glaskunst, sculpturen en grote installaties. Enkele kunstenaars hebben voor deze expositie nieuw werk gemaakt.

De route voert langs bedrijven, instellingen en initiatieven die duurzaam werken en minder schade toevoegen aan onze leefomgeving. KUNSTREIS(E) sluit aan op de activiteiten van de gemeente Winterswijk in het kader van de Europese Green Leaf Award.

Kunstenaars

De deelnemers zijn: Mirjan Koldewij (Eibergen), Ab Marte (Arnhem), Henrike Gussinklo (Aalten), Hubert van Soest (Velp), Menno Dimitri Ouderkerk (Almelo), Bert Koerts (Eibergen), Sybrecht Bosker (De Steeg), Eva Meijer (Enschede), Léon-Marie Dekker (Etten), Arild Veld (Arnhem), Ute Ida Fischer (Bocholt), Marieke Laverman (Westervoort), Hans Mellendijk, (Varsseveld), Rolf Wolters (Doetinchem), Gertje Dormans (Maastricht), Tim Hagen (’t Woold), Joan Ederveen (Lichtenvoorde), en de organisatoren, tevens kunstenaars Maria Neumann (Lichtenvoorde) en Rob Chevallier (Steenderen).

Locaties

De locaties van KUNSTREIS(E) zijn: Landgoed De Zonnebloem, AZC Winterswijk, Bibliotheek, Kinderboerderij Freriks, Centrum Duurzaam Winterswijk, Venemans molen, Ekoplaza, Gastgalerij Ankomm’n, Aardewerk De Stegge, Raadhuis, Molen Bataaf, Boogiewoogie, Dorpsakker, Flexhuis Wam & Van Duuren en Huls duurzame energie.

Overige info

De kunstroute is 7 dagen per week te bezoeken. Naast de werken die buiten opgesteld staan, zijn vrijwel alle werken die binnen geplaatst zijn, ook van buitenaf te zien. De flyer met de route is gratis en ligt bij elke locatie en bij diverse winkels en bedrijven en de VVV in Winterswijk.



