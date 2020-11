Nieuwe kunst in de gangen van het SKB

WINTERSWIJK – Iedere twee maanden wisselen de exposities in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Tot zaterdag 8 januari 2021 exposeren onderstaande regionale kunstenaars hun werk in de centrale gang, poligangen en vitrines.

Centrale gang

Ada Schreurs, Erna van den Heuvel en Marion Schepers-Lovendaal exposeren hun schilderijen in de centrale gang. Zij hebben elkaar leren kennen bij “De Vrolijke Kwasten” de schilderclub van Marion Schepers-Lovendaal. Daar komen ze bijna wekelijks bij elkaar om te schilderen met olieverf, van realistisch tot abstract.

De onderwerpen zijn divers: abstract, figuratief, van mensen afgeleide figuren of geabstraheerde landschappen. Zowel Ada als Erna en Marion blijven zoeken waar hun voorkeur naar uit gaat.

Poligangen

In poligang 4.1 is het werk te zien van Inez Welmers. Haar hele leven schildert en tekent ze al. Inspiratie haalt ze uit de natuur. De kleuren en vormen die de natuur biedt, worden in haar werk flink aangezet. Zo wil ze de kijker de schoonheid en sfeer van de natuur laten zien.

Diana Meijerink exposeert met enige regelmaat in het SKB. De komende twee maanden is haar werk te zien in poligang 1.1. Het dotwerk combineert ze graag met andere schildertechnieken, op die manier ontstaan unieke werken. Kleuren en vormen zijn de rode draad in haar werk. De kleuroverlopen en de mooie gietsels nodigen de kijker uit zelf invulling te geven aan wat hij ziet.

Vitrines

Dorry Heesen is ruim tien jaar actief als beeldend kunstenaar. Ze is autodidact en volgt volledig haar gevoel. “Ik ben geen denker, mijn beelden ontstaan letterlijk in mijn handen. Ik voel gewoon of het goed wordt.”

De keramische beelden kenmerken zich door expressieve kracht en subtiele humoristische elementen uit het dagelijks leven. De ietwat gezette dames die hun besluit om te lijnen vieren met het eten van een gebakje zijn daar een voorbeeld van.