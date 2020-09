Oldtimer vanuit Duitsland naar de Achterhoek

Op zondag 4 oktober vindt de 4e ‘Bocholt classic Cruise en meeting’ plaats vanuit Kreis Borken in Duitsland naar de Achterhoek in Nederland. Er staan bijna 30 oldtimers aan de start, van Alfa Romeo tot Borgward, maar onder andere ook Ferrari, Mercedes-Benz, Porsche, Karman Ghia Cabriolet en VW Hebmüller. Het eerste ontmoetingspunt is Café Gut Heidefeld niet ver van de Nederlandse grens bij Dinxperlo, waar de deelnemers kunnen genieten van een ontbijtbuffet. De aanbevolen route leidt dan door de Achterhoek (NL) richting Hohe Mark.

De deelnemers rijden via de grensovergang Barlo op de Misterweg en Wooldseweg naar de rotonde en weer terug. Voor geïnteresseerden is een goed punt om de auto’s te zien b.v. de ingang van de “Berenschot’s Watermolen”. De klassieke auto’s passeren daar tussen 11:15 en 11:45.

Daarna gaat het verder in de richting van het Münsterland via kasteel Raesfeld en het eindigt in Berghotel Hohe Mark, waar u door “Mac” met zijn doedelzak word verwelkomd.

De organisator neemt de coronabeschermingsregels die van toepassing zijn op de dag van het evenement nauwkeurig in acht.

Meer informatie vindt u op https://www.gutheidefeld.de/veranstaltungen.html