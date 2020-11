ACHTERHOEK – De Feestfabriek en de Achterhoekse Rabobanken slaan de handen ineen! Op vrijdag 27 november organiseren ze samen de Ondernemersdag Achterhoek. Een werkdag lang radio voor en door ondernemende Achterhoekers.

Ondernemersdag Achterhoek

Al meerdere jaren op rij organiseren Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek en Rabobank Graafschap in november de ondernemersavonden. Avonden met interessante sprekers, een hapje, een drankje en netwerken. Dit jaar is (en moet) het allemaal even anders. Daarom ziet de Ondernemersdag er ook anders uit. We gaan een complete werkdag radio maken speciaal voor en door “onze” ondernemers.

Radio-uitzending

Schakel vrijdag 27 november vanaf 08.30 uur in via www.geluksregio.nl en luister (en kijk) mee naar onze uitzending. De dag zal aan elkaar gepraat worden door niemand minder dan NPO Radio 2-dj’s Wouter van der Goes en Frank van ‘t Hof. Het thema van de dag is “Achterhoek: ongeluks- of geluksregio”. Dit thema laten we terugkomen op verschillende manieren. Zo gaan we het hebben over het bedrijfsleven, sport en cultuur. Natuurlijk ontbreken de muziek en belspelletjes ook niet.

Interessante sprekers

Met tal van interessante ondernemers, die live aanwezig zijn, worden ingebeld of vooraf zijn geïnterviewd. Zoals Nick Vooijs (Obelink), Sjoerd Weikamp (EventBranche.nl), Ronnie Degen (De Feestfabriek) en Luc Domhof (De Timp). Met medewerking van VNO*NCW, Pak An, Talententuin en SMARTHUB. Maar ook Mark Boumans (Burgemeester Doetinchem), Otto Raspe (Rabobank) en Lonneke Sloetjes (top-volleybalster uit Lichtenvoorde) zijn van de partij.