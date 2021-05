Online bijenkomst café Doodgewoon Oost Achterhoek

Deel dit bericht













27 mei 2021 19.15 – 21.00 uur. “Als je weet dat je niet meer beter wordt…”

Voor veel mensen is dit de realiteit. Als je het bericht krijgt dat je niet meer beter kunt worden komt er veel op jou en je naasten af. De emoties, de zorg om je familie, praktische zaken, angst over wat er komen gaat. Het kan helpen om een aantal zaken tijdig op een rij te zetten. Dat helpt om waar mogelijk regie te houden, en zelf de juiste keuzes op het juiste moment te maken.

In café Doodgewoon komt Anita Sieljes hierover vertellen. Zij is verpleegkundige en is gespecialiseerd in palliatieve en oncologische zorg. Zij vertelt aan de hand van haar praktijkervaringen waar je aan moet denken in deze fase van het leven. Dat varieert van het bespreken van keuzes met je naasten, je wensen uiten bij de huisarts tot en met het regelen van allerlei digitale, financiële en juridische zaken.

Café Doodgewoon zal ook deze keer digitaal georganiseerd worden. Net als anders is er voldoende gelegenheid om uw eigen vragen te stellen.

Aanmelden kan telefonisch tussen 09.00 en 1.00 uur via 0544-82 00 00 of via info@vithulpbijmantelzorg.nl. U krijgt een link toegestuurd om deel te nemen.

Café Doodgewoon is en initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Oost Achterhoek. De Rabobank sponsort deze avond.

