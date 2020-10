Online inwonersbijeenkomst over wind- en zonne-energie in de Achterhoek

ACHTERHOEK – We zitten volop in de energietransitie. Maar wat is dat eigenlijk? Waarom is duurzame energie nodig? Geldt dat ook voor de Achterhoek? En wat is de Regionale Energiestrategie (RES)? Tijdens de online inwonersbijeenkomst op woensdagavond 14 oktober a.s. over wind- en zonne-energie in de Achterhoek komen deze en andere vragen aan de orde. Ook kunnen inwoners hun mening geven, vragen stellen en is er ruimte voor discussie. De bijeenkomst is online bij te wonen via een livestream.

Steeds meer opwek van duurzame energie, ook in de Achterhoek

De aarde warmt op door de uitstoot van CO2. Door deze klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met wateroverlast en droogte. Overal ter wereld worden afspraken gemaakt om klimaatverandering te stoppen. Ook in Nederland. In 2019 is een Klimaatakkoord opgesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan is de energietransitie. Dit is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie. Het opwekken hiervan gebeurt onder andere met zon en wind en zal steeds meer toenemen, ook in de Achterhoek.

Gezamenlijke regionale aanpak voor de energietransitie

Onder het motto ‘samen d’ran’ werken de Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk samen met de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander hard aan de energietransitie. Zij stellen hiervoor een gezamenlijk plan op: de Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek. Met dit plan wil de regio een bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord én aan de eigen energie-ambities waar de Achterhoek al jaren aan werkt.

Oproep aan inwoners: kijk mee, praat mee, denk mee!

Tijdens de online bijeenkomst op woensdag 14 oktober van 19.30 tot ca. 21.00 uur vertellen verschillende sprekers meer over de energietransitie, duurzame energie en de Regionale Energiestrategie. Ook is er ruimte voor discussie, het geven van meningen en het stellen van vragen. Op www.res-achterhoek.nl/inwoners staat meer informatie en de link naar de livestream.