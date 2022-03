Online webinar mediagebruik jonge kinderen

OOST ACHTERHOEK – In 2022 is ‘Swipe, stap, sprong’ het thema van de Media Ukkie Dagen (25 maart t/m 1 april 2022). Tijdens deze dagen wil de Bibliotheek mediaopvoeding voor het jonge kind onder de aandacht brengen. Op maandagavond 28 maart 2022, van 20.00 tot 21.00 uur wordt het gratis online webinar ‘Swipe, stap, sprong’ voor ouders van jonge kinderen (0-6 jaar) georganiseerd. Het webinar wordt gegeven door Denise Bontje van Mediasmarties.

Over het webinar ‘Swipe, stap, sprong’

Mediagebruik en jonge kinderen? Jazeker! Kinderen hebben recht op verhalen en die komen in verschillende vormen: met en zonder scherm. Ouders kunnen hun kind vanaf jonge leeftijd in aanraking laten komen met die verhalen: voorlezen, kijken, luisteren, spelen en doen dus.

Maar … in hoeverre kunnen media bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen? Moet dat eigenlijk? En als je media bewust wilt inzetten… hoe pak je dat aan thuis? Welke media zijn daarvoor het meest geschikt en hoe begeleid je kinderen daarbij?

Tijdens het webinar duikt Denise Bontje (mediasmarties.nl) samen met ouders in het media-aanbod voor jonge kinderen. Ouders krijgen antwoord op vragen die zij hierover kunnen hebben. Ook gaan we in op een bewuste inzet van media en begeleiding van kinderen.

Mediatips

Om ouders op weg te helpen krijgen zij ook nog de Mediatips voor thuis mee (Kijk hoe ik groei!), vol verhalen om mee aan de slag te gaan samen met je kind.



Over Denise Bontje

Denise Bontje (@dmaakthetbont) is gespecialiseerd op het gebied van taal en mediaopvoeding én samen met Manon Bontje beheerder van Mediasmarties, de online mediagids vol media voor kinderen van 0 – 12 jaar.



Aanmelden

Aanmelden voor dit webinar kan via www.oostachterhoek.nl/webinar. Na aanmelding wordt de deelnamelink verstuurd.

