Ontdek heden en verleden door gesprek, muziek en kunst

WINTERSWIJK – Museum Villa Mondriaan organiseert in samenwerking met Stichting Toen Nu Dan en de Synagoge Winterswijk het evenement ‘Hedenverleden’ op 23 februari. Het evenement begint om 15:00 uur in de synagoge met een voordracht van een docent van de Joodse Leerhuizen van Winterswijk en Aalten, Henk Vis. Hij leest psalm 22 voor, interpreteert deze en vergelijkt de Joodse en christelijke benaderingen van de psalm. Psalm 22 gaat over het vinden van vertrouwen in God in moeilijke tijden, maar ook over vertrouwen in de medemens. Het is een kerngedicht uit de Joodse literatuur.

Vervolgens is er een wandeling van de synagoge naar museum Villa Mondriaan via het monument voor Helena Kuipers-Rietberg, alias Tante Riek. Aan de voet van haar standbeeld zal een korte presentatie worden verzorgd door Stichting Toen Nu Dan over het thema ‘herdenken’ en de educatieve projecten in de komende jaren. Ook lopen we langs het monument voor de Winterswijkse Joodse burgers die werden weggevoerd en vermoord in de concentratiekampen.

De monumenten sluiten aan bij de locatie van de volgende activiteit, de bovenste museumzaal van Villa Mondriaan. Hier is de tentoonstelling Mondriaan de Mesquita te zien. De tentoonstelling gaat over het werk van de sierkunstenaar, tekenaar en graficus Samuel Jessurun de Mesquita. De Mesquita was een Portugese Jood die eind 19e, begin 20ste eeuw leefde. Hij maakte actief onderdeel uit van de intellectuele Joodse kringen in Amsterdam. Uiteindelijk is De Mesquita, net als veel andere Joden, opgepakt en vermoord in een concentratiekamp in Auschwitz. In de museumzaal, waar bijna 70 werken van De Mesquita te bewonderen zijn, wordt een mini-concert verzorgd door stichting Toen Nu Dan. Bariton Jaap Roos wordt daarbij begeleid door Wim Ruessink op het harmonium. Zij brengen onder andere een compositie over psalm 22 in een vertaling van de Nicaraguaanse dichter, priester en vrijheidsstrijder Ernesto Cardenal, ten gehore. Na het mini-concert kan iedereen in eigen tempo de tentoonstelling Mondriaan de Mesquita bekijken.

Het evenement start op 23 februari om 15:00 uur bij de synagoge en eindigt om ongeveer 17:30 uur. De kosten zijn €15 per persoon (€10 voor vrienden/vrijwilligers/donateurs).

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor het evenement ‘HedenVerleden’ via villamondriaan.eventbrite.nl.