HAARLO – Op 18 februari, 25 februari, 11 maart, 18 maart en 25 maart organiseert het collectief “Kom Zingen” een gratis zangclinic voor mannen in Kulturhus ’t Stieltjen in Haarlo. Het collectief van de drie Achterhoekse koren, bestaande uit het Eibergs Mannenkoor, Care For Music en het Achterhoeks Gemengd Koor organiseren vijf workshops voor mannen die het leuk vinden om te ontdekken hoe het is om samen te zingen. Ook voor de mannen met alleen zangervaring onder de douche!

Collectief van drie Achterhoekse koren

In de maanden februari, maart en april bundelen drie Achterhoekse koren hun krachten in het collectief “Kom Zingen!”. Het collectief, bestaande uit het Eibergs Mannenkoor, Care For Music en het Achterhoeks Gemengd Koor, hebben als doel mannen te enthousiasmeren voor het zingen in een koor.

“Er is geen voorbereiding nodig om mee te doen met de clinic”, aldus Gerard Klanderman van het Eibergs Mannenkoor. “Het gaat om het ervaren hoe het is om samen te zingen en de gezelligheid van een koor mee te maken”. Uit alle activiteiten blijkt dat onderdeel zijn van een koor niet alleen gaat om de repetities. “Naast de wekelijkse repetities, treden we jaarlijks op. Daarnaast organiseren we regelmatig allerlei leuke uitjes en activiteiten”, zegt Klanderman.

Dirigente Raghna Wissink

De 34-jarige dirigente Raghna Wissink, zelf ook Gelderse, omschrijft de clinic als een ontdekkingstocht. “Het gaat in de clinic niet per se om het leren zingen. Het gaat erom dat je in een vrije, veilige en enthousiaste omgeving je stem durft te gebruiken”. De dirigente kwam zelf op zeer jonge leeftijd al in aanraking met muziek. Ze startte als vierjarige met viool en twee jaar later volgde het zingen. Raghna behaalde naast een bachelor muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, een master koordirectie en de bachelors Klassiek Zang en Kerkmuziek. Ook werkt Raghna al 14 jaar voor Nationale Koren, met jong talent uit Nederland en heeft ze drie jaar geleden haar eigen vrouwkoor opgericht.

Aanmelden

De clinic van het collectief “Kom Zingen!” is een reeks van 5 workshops. Tijdens de clinic zal worden ingegaan op de vaardigheden ontdekken die je nodig hebt om in een koor te zingen, zoals samen dezelfde klank maken, naar elkaar luisteren en tegelijk inzetten. De workshops vinden plaats op zaterdag 18 en 25 februari, 11, 18 en 25 maart van 10:00 – 12:00 uur in Kulturhus ’t Stieltjen in Haarlo.

Aanmelden kan via de website www.komzingen.nl of via het e-mailadres info@komzingen.nl.

