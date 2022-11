Ontdek of deeltijd doorleren bij jou past!

WINTERSWIJK – Een tweejarige deeltijd hbo-opleiding volgen in een vakgebied waar in de Achterhoek veel werk in te vinden is. Dat kan nu, naast je werk en gewoon in de buurt, bij het Grensland College. Het aanbod bestaat uit de Associate degree opleidingen Sociaal Werk, Engineering, Management en Pedagogisch Educatief Professional (PEP). De twee laatste hebben onlangs het predicaat Topopleiding gekregen. Meer weten over de mogelijkheden? Kom dan naar de open avond op woensdag 16 november, van 17.00 tot 21.00 uur op het Raadhuis in Winterswijk.

Het Grensland College in Winterswijk biedt praktijkgerichte deeltijdopleidingen aan in de Achterhoek. Deze duren twee jaar en worden gegeven op hbo-niveau. Zo kun je, naast je werk, jezelf verder ontwikkelen. Na twee jaar heb je je Associate degree gehaald. Dit internationaal erkende diploma wil zeggen dat je praktijkgericht bent opgeleid op een niveau dat tussen mbo-4 en een hbo-bachelor inligt. Als je na de Ad nog verder wilt studeren, hoef je nog maar twee jaar om een bachelor te halen.

Inmiddels draaien er een aantal Ad-opleidingen op het Grensland College. Deze hebben met elkaar gemeen dat ze een vakgebied beslaan waarin veel vraag is naar goed opgeleide werknemers in onze regio. De eerste studenten aan de Ad Management zijn inmiddels bezig aan hun tweede – en dus laatste – studiejaar. Afgelopen september begonnen, naast een nieuwe lichting Ad Management-studenten, ook de tweejarige deeltijdopleidingen Sociaal Werk en Engineering. De eerste twee worden gegeven vanuit het Raadhuis in Winterswijk, de technische opleiding Engineering heeft een passende leslocatie gevonden in het CIVON bij de DRU in Ulft.

PEP en Management Topopleidingen

Het Grensland College biedt vanaf februari volgend jaar ook een nieuwe opleiding aan: de Ad Pedagogisch Educatief Professional (PEP). Hierin leer je hoe je het ideale ontwikkelingsklimaat voor kinderen kunt creëren en multifunctioneel inzetbaar bent in het onderwijs, de kinderopvang of soortgelijke omgevingen. Deze opleiding wordt aangeboden vanuit het Grensland College door Iselinge Hogeschool in Doetinchem.

De Ad PEP behoort tot de beste opleidingen van Nederland, want ze is verkozen tot Topopleiding door de Keuzegids hbo 2023. Dat geldt overigens ook voor de Ad Management. Deze Topopleiding is eveneens van kwalitatief zeer hoog niveau en het diploma is een echte meerwaarde voor jou en het bedrijf waar je werkt of gaat werken.

Sterk in techniek

De Achterhoek staat bol van de maakindustrie, denk aan bedrijven als Marel, Kaak, Nedap en Van Raam. De sector ontwikkelt zich razendsnel en bedrijven staan dan ook te springen om hoogopgeleide technische vakmensen. Daar komt de Ad Engineering om de hoek kijken. De studieroute van het Grensland College biedt een brede technische basis, zodat je complexe problemen op kunt lossen en de technologische schakel bent tussen productie en engineering. De studenten die in september van start zijn gegaan, zijn super enthousiast over de deeltijdstudie. Wel doorleren, maar niet voltijd en vier jaar lang; jezelf verder ontwikkelen naast je werk; beter leren managen en projecten aansturen zijn redenen waarom zij de opleiding zijn gaan volgen.

Sociaal Werk al vanaf februari

Ook in de zorgsector gaan de ontwikkelingen snel en zijn er veel vakkundige werknemers nodig. Zeker omdat er steeds meer mensen langer thuis moeten en blijven wonen. De Ad Sociaal Werk speelt hierop in. Met deze opleiding verdiep je je kennis en skills om mensen – van jong tot oud – te ondersteunen als ze zelf geen oplossing voor hun problemen meer hebben. Je kan ermee aan de slag in de gehandicapten- en ouderenzorg, de psychiatrie, het welzijnswerk, maar bijvoorbeeld ook als WMO- of Jeugdzorgconsulent bij de gemeente. Nieuw is dat het nu mogelijk is om al in februari te starten met de Ad Sociaal Werk. Het startmoment in september 2023 blijft ook bestaan.

Open avond 16 november

Lijkt het je wat om, naast je werk of na je mbo-niveau 4 opleiding, door te studeren in deeltijd en ben je nieuwsgierig geworden naar één van de opleiding van het Grensland College? Kom dan op woensdag 16 november naar de open avond in het Raadhuis te Winterswijk. Van 17.00 tot 21.00 uur delen docenten en studenten van de vier Associate degree opleidingen – Engineering, Sociaal Werk, Management en Pedagogisch Educatief Professional – graag hun kennis en ervaring met jou. Tijdens de avond is ook het Achterhoeks talentenfonds Opijver aanwezig, om je te informeren over de scholingsvoucher. Met deze voucher kan je een aanvraag doen om (een deel) van de opleidingskosten vergoed te krijgen. Hiermee helpt Opijver mensen om-, her- of bijscholen in een beroep met toekomstperspectief. Voor jezelf en voor de Achterhoek. Net als het Grensland College dus!

Open Avond, woensdag 16 november, van 17.00 t/m 21.00 uur, Raadhuis Winterswijk.

Meer informatie en aanmelden via www.grenslandcollege.nl/open-avond/

