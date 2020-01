Onthulling Holocaustmonument Levenslicht in Winterswijk

WINTERSWIJK – Op zondag 26 januari onthult burgemeester Joris Bengevoord het tijdelijke lichtmonument Levenslicht ter nagedachtenis aan de Holocaust. De onthulling vindt plaats om 19.30 uur bij het herdenkingsmonument op het Mevr. Kuipers-Rietbergplein. Alle inwoners van Winterswijk zijn hierbij van harte welkom.

Op 27 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau werd bevrijd. Na de oorlog is dit kamp uitgegroeid tot het symbool van de Holocaust. Om stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit Winterswijk komt het tijdelijke lichtmonument Levenslicht op zondag 26 januari naar Winterswijk. Het monument maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan in totaal 171 gemeenten deelnemen. Zo staat Nederland gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de Holocaust.

Lichtmonument Levenslicht

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. De Rotterdamse kunstenaar Daan Roosegaarde heeft deze traditie als inspiratie gebruikt voor het lichtmonument Levenslicht. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen – gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland – staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust.

De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden. Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en weer uitdoven, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente wordt gemist. Door stil te staan bij het gemis van de plaatsgenoten bij Levenslicht blijft de herinnering aan de slachtoffers levend.

Programma Winterswijk

Burgemeester Joris Bengevoord onthult Levenslicht op zondag 26 januari om 19.30 uur bij het herdenkingsmonument op het Mevr. Kuipers-Rietbergplein. Voorafgaand aan de onthulling houdt de burgemeester een korte toespraak. De (oud)burgemeesters Joris Bengevoord, Thijs van Beem, Christine Stigter, Paul van Erkelens en vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap noemen vervolgens de namen van de Joodse burgers uit Winterswijk die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. Daarnaast zal burgemeester Bengevoord een verhaal over een Winterswijkse Joodse familie vertellen. Speciaal voor deze gelegenheid komt Shura Lipovsky, zangeres van het Jiddische lied, naar Winterswijk. Zondagmiddag geeft zij een concert in de synagoge. ’s Avonds zingt zij twee liederen bij de onthulling van Levenslicht.

Op zondag 26 januari is het lichtmonument Levenslicht tot circa 22.00 uur te zien op het Mevr. Kuipers-Rietbergplein. Daarna verhuist het kunstwerk naar de Joodse begraafplaats aan de Spoorstraat. Het monument komt het beste tot zijn recht in het donker en is daarom dagelijks van 18.00 uur tot 22.00 uur te zien. Het tijdelijke monument is te bekijken tot en met zondag 9 februari.