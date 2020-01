Ontmoet de kunstenaar met Celine van den Boorn

WINTERSWIJK – De kunstenaar Celine van den Boorn wordt op 24 januari door onze directeur Charlotte Rixten geïnterviewd. Na een welkomstdrankje kan het publiek met de kunstenaar in gesprek over haar werk, de achterliggende motivatie en haar werkwijze. Waarom heeft ze er bijvoorbeeld voor gekozen om bezoekers vanaf een moddergrond naar haar werk te laten kijken? Na het interview kijken de bezoekers gezamenlijk naar het werk van Van den Boorn.

Het werk van Van den Boorn oogt vrolijk door de kleurige confetti die danst door het beeld of de zwevende armen die elkaar vasthouden. Maar niks is minder waar: op de glanzende foto’s verschijnen rondom de bollen matte schimmen. Van den Boorn maakt maatschappijkritisch werk en poetst uit bestaande landschappen de menselijke aanwezigheid weg. Zo schildert ze militairen, grote toeristenhordes en vluchtelingen in nood weg. Er blijven verlaten landschappen over, wat een bevreemdend effect heeft. De spanning tussen de ongerepte natuur en de nog zichtbare sporen van de afwezige mens intrigeren.

De beelden die Van den Boorn in het paviljoen toont, verhullen nieuwsfoto’s van de beproevingen van vluchtelingen die zijn gestrand in modderig niemandsland aan de Europese grenzen. De moddergrond in het paviljoen refereert naar de grond waarop de vluchtelingen lopen. Door haar ingrijpen lijkt er een nieuwe, idealere werkelijkheid te ontstaan, maar het ontbrekende onderwerp blijft voelbaar en subtiel zichtbaar. Deze werkwijze vergroot bestaande contrasten, zowel in vorm als in inhoud, waarbij er spanning ontstaat tussen actualiteit en tijdloosheid, tussen werkelijkheid en hoop, tussen stagnatie en beweging.

De avond is open voor iedereen, van jong tot oud, en ieders deelname aan het gesprek met de kunstenaar wordt verwelkomd. Aan het eind van de avond krijgt iedereen een goodiebag vol verrassingen cadeau.

‘Ontmoet de kunstenaar’ is op 24 januari van 19:30-21:30 en in museum Villa Mondriaan op de Zonnebrink 4 te Winterswijk. De toegang kost €12,- (excl. servicekosten). Tickets kopen kan via villamondriaan.eventbrite.nl, door ons te mailen op info@villamondriaan.nl of door te bellen naar 0543 51 54 00.