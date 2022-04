Ontmoet jouw droomwerkgever op de talententuin

ULFT – Dat er genoeg interessante carrièrekansen voor jongeren in de Achterhoek te vinden zijn, dat is 13 mei wel te zien bij de Talententuin. In de SSP-hal op het DRU Industriepark presenteren meer dan 100 Achterhoekse werkgevers zich aan jongeren uit de Achterhoek en omliggende regio’s. Saai wordt het zeker niet. Bedrijven pakken groots uit en nemen diverse producten, gadgets en innovaties mee.

Door de bedrijven op de Talententuin te presenteren, wil de organisatie jong talent in de regio houden. Voor een gave (afstudeer)stage of startersfunctie hoef je niet naar het westen. De Talententuin is dé plek om je in één middag te laten verrassen over het aantal gave carrièrekansen in de Achterhoek.

Programma

Daarnaast vind je op de Talententuin inspirerende masterclasses en workshops. Alles om jou voor te bereiden op de volgende stap in je carrière.

Niels Willems, de oprichter van Brekr, neemt je mee in zijn ondernemersverhaal over de ontwikkeling en het succes van deze Achterhoekse elektrische brommer.

Ewout Genemans is talentvol televisiemaker en bekend van de spraakmakende Bureau-reeks en Verslaafd! Voor zijn programma’s gaat hij letterlijk en figuurlijk de grenzen over. Zo slaapt hij in de meest enge gevangenissen over de hele wereld en volgt hij jongeren met verslavingen, gedrags- en of psychische problemen. Welke lessen heeft hij hier voor zichzelf uitgehaald? Hij deelt ze met je tijdens zijn masterclass.

Volg workshops met thema’s als Crypto, LinkedIn, Personal Branding, Creative design thinking en nog veel meer. Of je nou opzoek bent naar een stage, afstudeeropdracht of startersfunctie, de Achterhoek heeft het allemaal.

Datum: 13 mei

Locatie: SSP Hal – Dru Industriepark

Tijd: 11.00u-17.00u

Entree: Gratis (reserveer je e-ticket via www.talententuinachterhoek.nl)

