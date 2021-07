Ook in 2021 geen Mañana Mañana festival

Deel dit bericht













De organisatie van festival Mañana Mañana, Feestfabriek Alles Komt Goed B.V., heeft besloten om Mañana Mañana definitief af te gelasten voor 2021. Met de huidige regels is het voor de Feestfabriek niet mogelijk om in augustus een festival met camping te organiseren waarbij de kwaliteit voor de bezoekers gegarandeerd kan worden. Daarom kiest de Feestfabriek dit jaar met de Mega Immuun Party, zonder camping, voor een formule die wel door kan gaan.

Op dit moment geldt de regel dat campingbezoekers ook een tussentijdse test moeten doen. De overheid zou op 6 juli een besluit nemen onder welke voorwaarden de tussentijdse test zou moeten plaatsvinden. Dit besluit is tot nader order uitgesteld. Door deze aanhoudende onzekerheid alsmede de kosten die hiermee gemoeid zijn, is de haalbaarheid van het evenement in het gedrang gekomen. De Feestfabriek neemt, vooruitlopend op de overheid, nu zelf het besluit aangezien de deadlines niet langer vooruitgeschoven kunnen worden.

Enorm lastig besluit

Ronnie Degen, mede-eigenaar Feestfabriek Alles Komt Goed BV: “Iedere vorm van tussentijds testen van campingbezoekers heeft grote gevolgen, in praktische, maar ook financiële zin. Met de onduidelijkheden die er nu nog zijn wordt het organisatorisch te kort dag om een festival neer te zetten zoals wij dat voor ogen hebben en waarbij we de kwaliteit voor de bezoekers kunnen garanderen. Op basis van deze mix aan argumenten hebben we de knoop doorgehakt. Uiteraard was dit een enorm lastig besluit.”

Mañana Mañana vindt normaliter plaats in juni en is, als gevolg van de pandemie, onlangs al verplaatst naar het weekend van 12 – 15 augustus om de haalbaarheid te vergroten. Deze verplaatsing had verstrekkende gevolgen: de beoogde locatie bleek niet beschikbaar. Er werd een nieuwe locatie gevonden in Laren, bij Kasteel Oolde. Hier vindt in 2022 het festival plaats op 9 – 10 – 11 – 12 juni.

Reeds aangeschafte kaarten blijven geldig

Mochten kaarthouders willen restitueren dan is dit mogelijk van 1 tot en met 10 augustus via een restitutieformulier op de website.

Mega Immuun Party

De organisatie gaat zich focussen op dingen die wel door kunnen gaan; de Zwarte Cross Sneakers, cannabisbier De Groene Buizerd, het Creatief Productiehuis en de Mega Immuun Party van 24 tot en met 26 september. Op dit evenement wordt bewust geen camping gefaciliteerd. De Mega Immuun Party wordt georganiseerd tegen de dan geldende maatregelen. De kaartverkoop voor dit evenement start donderdag 15 juli om 09.00 uur. Kaarten kunnen gekocht worden via: www.megaimmuunparty.nl

