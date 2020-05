Open Huis Boogie Woogie Cultuurcentrum online

WINTERSWIJK – Sinds de door het kabinet ingevoerde maatregelen zijn er helaas geen activiteiten mogelijk op de leslocaties van Boogie Woogie. Wie echter denkt dat er daarom niets gebeurt heeft het gelukkig helemaal mis.

Het bijzondere van lesgeven op deze manier is dat er een ander soort concentratie ontstaat. Heel leerzaam en in zekere mate ook aanvullend op de reguliere lessen.

Start reguliere lessen

Uit de meest recente berichten van het kabinet valt op te maken dat het erop lijkt dat op korte termijn weer een voorzichtige start gemaakt kan worden met de reguliere lessen. Meer info volgt t.z.t.

Open Huis

Natuurlijk is het nog niet mogelijk om grote evenementen fysiek op te zetten zoals bijvoorbeeld het Open Huis. Daarom stellen de docenten zich nu online voor waarbij zij ook hun vakgebied presenteren. In de week van 11 en 18 mei is het Open Huis te bekijken via facebook www.facebook.com/BoogieWoogieKunstenCultuur. Het is de bedoeling dat de beelden steeds worden ververst. Als dit goed bevalt zijn er zeker nog meer mogelijkheden zoals een leerlingenconcert online.

