Open Huis Boogie Woogie Winterswijk

WINTERSWIJK – Op zaterdag 18 september is het weer zover! Boogie Woogie Instituut voor kunst en cultuur zet van 13.00 uur tot 16.00 uur haar deuren wagenwijd open. Iedereen die wil weten wat de lesmogelijkheden zijn in het komende cursusjaar of gewoon wil komen kijken uit nieuwsgierigheid is van harte welkom. Gratis entree!

Het Open Huis vindt plaats in de hoofdvestiging aan de Roelvinkstraat 2 in Winterswijk. Na de opening in de concertzaal door het CultuurKwartierOrkest zijn er openbare lessen en presentaties. In de zaal treedt onder meer de band Next Door op en in de opnameruimte kan men kennismaken met nieuwe manieren van muziekmaken bij ‘Beats the School’. Ook is informatie in te winnen over diverse vormen van lessen, korte cursussen en een lidmaatschap van muziekverenigingen.

Maatregelen RIVM

Natuurlijk zijn er nog restricties i.v.m. Covid-19 en niet alles kan al weer. Er is een gelimiteerd aantal bezoekers toegestaan in de diverse ruimtes en door twee looproutes worden de bezoekers goed verspreid door het gebouw. Dit jaar is het mogelijk om bepaalde instrumenten uit te proberen. Daarnaast kan voor elk instrument een gratis proefles aangevraagd worden.

Boogie Woogie Instituut voor Kunst en Cultuur

Boogie Woogie is hét centrum voor cultuureducatie in de regio Winterswijk en biedt onderwijs op het gebied van muziek, dans en beeldende kunst.