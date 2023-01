ENSCHEDE – Op donderdag 2 februari opent Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel de deuren van de concertzaal in Muziekcentrum Enschede speciaal voor jou. Op een laagdrempelige manier kun je gratis genieten van klassieke muziek tijdens deze openbare repetitie. Of je nu voor het eerst de concertzaal betreedt of een doorgewinterd klassiek kenner bent; openbare repetities zijn een welkome muzikale break van je dag. Ben je erbij op donderdag 2 februari van 12.00 – 12.45 uur?

Repetitie met Nai Barghouti

Tijdens de openbare repetitie zullen de werken van de componisten Adbel Wahab en Bartók gerepeteerd worden o.l.v. Bertie Baigent. De liederen Inta Omry en Sakan Al-Layl van Abdel Wahab worden gezongen door Nai Barghouti, die aanwezig is tijdens deze repetitie. Je bent echt live getuige van dit repetitieproces, welke delen je precies gaat horen uit de genoemde stukken is dus een verrassing. De repetitie duurt van 12.00 uur – 12.45 uur. Om het repetitieproces niet te verstoren is er een gezamenlijk moment waarop je onder begeleiding naar binnen en naar buiten gaat.

Deze openbare repetitie is onderdeel van de concertreeks Symfonische Oriënt met Aylin Sezer en Nai Barghouti en is te beluisteren van 3 t/m 12 februari in Muziekcentrum Enschede, Orpheus Apeldoorn, De Vereeniging Nijmegen, Musis Arnhem en het Concertgebouw Amsterdam.

Voor meer informatie en concerttickets kijk je op www.phion.nl. Enschede Muziekcentrum – donderdag 2 februari 12.00 – 12.45 uur, toegang gratis