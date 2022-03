Opening seizoen 2022 huis Verwolde

LAREN(Gld) – Vanaf 2 april zet huis Verwolde haar deuren weer helemaal open voor publiek. Ook gaan tuin en park weer open om volop van te genieten.

Nu de coronamaatregels advies geworden zijn, vindt alle activiteit tijdens openingstijden weer in het huis zelf plaats. De ticketverkoop, winkel en horeca zijn weer terug in het onderhuis. Een kopje koffie of thee is te nuttigen in de oude keuken of bij mooi weer op het terras achter het huis aan de grote vijver. Tickets zijn verkrijgbaar in de winkel en daar start ook het bezoek aan het huis. De winkel voorziet in een vernieuwd en leuk assortiment kleine cadeaus voor jong en oud. Voor kinderen is er de populaire knapzakspeurtocht te koop die zij vervolgens meteen kunnen starten.

Huis bezoeken

Bezoekers kunnen vanaf 2 april op twee manieren het huis bezichtigen. Deelnemers kunnen op twee momenten per dag voor een rondleiding met gids kiezen, of bezoekers gaan op eigen gelegenheid door het huis. Voor alle tickets geldt nog steeds het advies deze online te reserveren.

Agenda april

In april staan er de volgende extra activiteiten op het programma;

3 april: Grand Tour – Een rondleiding langs vertrekken die normaliter niet open zijn voor publiek. (herhaald elke 1e zondag van de maand)

6 en 20 april: Tuinrondleiding – Samen met een gids een wandeling door park en tuin. (herhaald elke 1e en 3e donderdag van de maand)

10 april: huis Verwolde doet mee aan de Toptrouwlocatieroute aanstaande bruidsparen zijn welkom tussen 11:00 en 16:00 uur.

14 april: Verwolde in oorlogstijd – Luister naar de bijzondere verhalen over de Tweede Wereldoorlog. (herhaald elke 2e donderdag van de maand)

16,17,18 april: Paasspeurtocht – Een spannende eierspeurtocht; los jij de puzzel op?

24 april: Schatten van Verwolde – Een themarondleiding met verschillende onderwerpen. Deze keer ‘Porselein’.

Reserveren

Rondleidingen zijn (verplicht) te reserveren om 11:00 of 11:30 uur. Vanaf 12:15 uur kan men reserveren voor een bezoek op eigen gelegenheid. Ga voor het reserveren van tickets en een compleet overzicht van de activiteiten naar de website. www.glk.nl/verwolde

Locatie en adres

Huis Verwolde bevindt zich in het Achterhoekse Laren en behoort tot de gemeente Lochem. Het ligt omringd door bos en veld in een uitgestrekt landelijk gebied.

Adres: Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren

