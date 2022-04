Opening theaterseizoen Natuurtheater Zeddam

ZEDDAM – Op zondag 24 april om 14.00 uur is het eindelijk zover. Het nieuwe theaterseizoen van Natuurtheater Zeddam wordt geopend met diverse Zeddamse artiesten. Op deze afwisselende middag kun je genieten van maar liefst 5 optredens voor slechts 5 euro. We mogen weer en ons eerste lustrumjaar wordt mooier dan ooit!

Op zondagmiddag 24 april vanaf 14.00 uur zullen 5 acts te zien zijn en presenteert Natuurtheater Zeddam haar lustrumprogramma.

Dansschool DanCin

DanCin bestaat deze maand 8 jaar! De selectiegroepen die voor u gaan optreden in het Natuurtheater zijn kids in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. De jongste groep, genaamd de Love DanCin crew, gaat in mei zelfs hun eerste wedstrijd in Wageningen dansen. De oudste selectiegroep noemt zich de DanCin FAM. Samen verzorgen ze een exclusieve dansshow. Het enthousiasme waarmee de dansers het podium zullen betreden zal er van afspatten!

Het Duo Fris van de Draod

De liefde voor je eigen dorp, de wereld met een humoristisch oog bekijken, mensen op het verkeerde been zetten, het Zeddams dialect met verve uitdragen, dat zijn enkele kenmerken van de liedjes en sketsjes van Fris van de Draod. Kwaliteiten waar wij van mogen genieten en die we moeten koesteren!

Koor Weerklank

Weerklank is een gemengd koor dat in september 1996 is opgericht door enkele enthousiaste Zeddamse zangers en zangeressen. Het koor staat onder leiding van dirigent René Gerritsen en wordt begeleid door de pianisten Herman Kleinpenning en Jos Thomassen. Weerklank onderscheidt zich van andere koren in de regio door een breed repertoire en een scala aan genres. Het koor heeft een uitgebreid kerst-, kerkelijk en populair repertoire. Wat Weerklank het liefste doet? Lekker zingen!

Het Trio In Petto

Trio in Petto is een ambitieus trio dat aan de weg timmert met een akoestische sound waarin de nadruk ligt op sfeervolle Ierse volksmuziek en Balkanmuziek. Ze maken ook uitstapjes naar hedendaagse folk, blues en ballads. Veelal driestemmige zang, een dikke contrabas, viool, gitaar, tin wistle en accordeon geven zelfs aan de modernere nummers een traditionele sound. Zij verrassen eenieder door veelzijdig instrumenten gebruik!

VPS Kek

<

div>Kek is een a capella zanggroep en zoekt de vocale grenzen op. Zij gaan daar het liefst nog overheen, Gevoelige songs worden met gemak afgewisseld met up tempo songs in bijzondere arrangementen. In verschillende talen zoals Engels, Duits en Nederlands wordt gezongen en soms wordt zelfs een woordje Spaans niet geschuwd!

Kaartverkoop

Entree is € 5,= ; Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via https://www. natuurtheaterzeddam.nl of aan de kassa van het theater voorafgaand aan de voorstelling. Pinnen is ter plaatse mogelijk.

