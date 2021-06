Openstelling Jacobskerk hervat

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Per 1 juli aanstaande is de Jacobskerk te Winterswijk weer geopend voor bezichtiging. Het bestuur van de Vrienden van de Jacobskerk acht het weer verantwoord en haalbaar om open te gaan voor publiek. Uiteraard worden de van overheidswege geldende regels daarbij nageleefd.

De kerk is op dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur geopend, op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur en op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur. Op de woensdagen in juli en augustus is er bovendien om 12.00 uur een half uur durend orgelconcert in de serie Muziek Centraal. Helaas moet er dit jaar nog wel worden afzien van de torenbeklimmingen.

De Vrienden van de Jacobskerk verwachten desondanks weer duizenden gasten te kunnen begroeten tijdens de openstelling van de Jacobskerk.