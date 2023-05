Opnames BinnensteBuiten bij Huis Landfort op 10 mei op TV

MEGCHELEN – Onlangs vonden er de gehele dag tv-opnames plaats in de rijk ingerichte zalen van het landhuis van de mooie historische buitenplaats Huis Landfort te Megchelen (gemeente Oude IJsselstreek GLD). Dit wordt uitgezonden op woensdag 10 mei a.s. te zien op NPO2 om 19:13 uur. Het KRO-NCRV programma BinnensteBuiten trakteert de kijkers dagelijks op een flinke dosis inspiratie voor een lekker groen leven, met veel aandacht voor eten, wonen, buitenzijn en regelmatig een bezoek aan een historische buitenplaats, kasteel of landgoed.

Huis Landfort is geen museum met vaste openingstijden maar een particulier bewoond huis. Alle woonvertrekken zijn in stijl gestoffeerd en ingericht met (kunst)voorwerpen uit de eigen collectie, schenkingen, bruiklenen en aangekochte voorwerpen. Tezamen leveren ze een samenhangend en aantrekkelijk ingericht huis op. Het landhuis is enkel op reservering of tijdens openstellingen te bezichtigen. Juist dit maakt deze historische plek uniek en bijzonder. Voor groepen is het mogelijk een aanvraag te doen voor een rondleiding. Ook organiseert de stichting met regelmaat instap-rondleidingen voor individuele bezoekers, informatie hierover is te vinden op de website www.erfgoedlandfort.nl/bezoeken.

In juni is het team van BinnensteBuiten nogmaals bij Huis Landfort voor tv-opnames van het landschappelijke park en de historische moestuin.

Meer uitzendingen bekijken?

BinnensteBuiten brengt regelmatig een bezoek aan een historische buitenplaats, kasteel of landgoed. Soms met een kijkje in de gebouwen, maar vaak worden de bijzondere tuinen en parken onder het voetlicht gebracht. Op initiatief en samen met Het Gilde van Tuinbazen heeft stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) verschillende fragmenten in chronologische volgorde op hun website gezet: https://www.skbl.nl/historische-buitenplaatsen-en-tuinen-in-binnenstebuiten/

