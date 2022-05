Orchideeënwandeling landgoed Kieftskamp

VORDEN – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op woensdag 8 juni 2022 een orchideeënwandeling over landgoed Kieftskamp. Ten zuiden van de Kieftskamp slingert de Lindese Laak om de oude essen en langs de natte graslanden. Ga mee met de boswachter door de weilanden en langs de oevers naar verscholen plekken waar we planten vinden die u zelden ziet. Met name verschillende soorten orchideeën komen hier voor. Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Tijd: start om 14:00 uur. Duur: ca. 2 a 2,5 uur.

Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas.

Tip van de boswachter: stevige schoenen of laarzen aanbevolen. Het kan drassig zijn.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies

