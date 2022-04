Paasspeurtocht bij huis Verwolde

LAREN(Gld) – Op 16, 17 en 18 april is in de parktuin van huis Verwolde een leuke speurtocht uitgestippeld voor kinderen. Zoekend langs de lange paden, struiken en grachten volgen kinderen een route van ongeveer een half uur. Wat komen ze allemaal tegen tijdens de Pasen bij Verwolde? Vind jij het goede antwoord op de puzzel, dan ontvang je na afloop een verrassing! Deze paasspeurtocht à €2.50 per kind kan tussen 11:00 en 16:00 uur gelopen worden. Bij slecht weer verplaatst de speurtocht zich naar het onderhuis. Een bezoek aan het huis is niet inbegrepen maar kan apart gekocht worden. GLK | Paasspeurtocht

Ook op de agenda in april

Op 20 april is er een tuinrondleiding met gids. De gids neemt bezoekers mee langs een aantal bijzondere bomen en het pinetum, de naaldbomentuin. Uiteraard ontbreekt de binnentuin met de mooi aangelegde vaste plantenborders van Canneman Philipse niet waar de gids veel over zal vertellen. Na afloop staat een kopje koffie of thee met een heerlijk gebakje van onze lokale bakker voor u klaar.

Deze wandeling is goed te combineren met een bezoek aan het huis.

Aanvang 14:00 uur Voor meer informatie en reserveren kijk op de website.

Op 24 april is de rondleiding Schatten van Verwolde waarin dit keer het thema porselein centraal staat. In deze rondleiding komen bezoekers meer te weten over de collectie Aziatisch en Europees porselein en aardewerk die voor een groot deel toebehoorde of in bruikleen is van de familie van der Borch van Verwolde. Bijzonder is ook dat tijdens de Schatten van Verwolde ruimten te zien zijn die normaal gesloten zijn voor bezoekers.

Aanvang 11:00 uur Voor meer informatie en reserveren kijk op de website.

