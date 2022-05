Park opent met meer dan 200 soorten planten

BOCHOLT(D) – Op zondag 29 mei opent Park Gut Heidefeld & Privatgarten zijn poort van 11.00 tot 17.00 uur. Het bezoek wordt van 2-4 uur muzikaal begeleid met volksmuziek.

Het parklandschap strekt zich uit over de voormalige 700 vierkante meter grote boomgaard van het landgoed. Het ontwerp van het park is gebaseerd op Engelse tuinen en parken uit de 19e eeuw. Op deze speciale dag gaat ook de privétuin open, met in totaal 200 plantensoorten onder andere staan rododendrons en Japanse azalea’s in volle bloei.

Bezoekers kunnen het park over een afstand van 1300 meter verkennen en tussendoor pauzeren op de zitjes in het park.

Op deze speciale datum hebben bezoekers zelfs de mogelijkheid om de prachtige privétuin van het landgoed te verkennen en zelfgekweekte jonge planten te kopen, zoals tomaten, pepers, enz.

Er is een toegangsprijs van € 3,00 die teruggaat naar het onderhoud van het park. Het park is rolstoeltoegankelijk. Honden zijn toegestaan ​​in het park, mits kort aangelijnd. Voor e-bikes is een oplaadpunt aanwezig.

Adres: Park Gut Heidefeld, 46399 Bocholt-Spork

Toegang voor fietsers: Dinxperloer Str. 340

Toegang voor auto’s: Am Wielbach 7d (parkeerplaatsen bij de kerk kunnen indien nodig worden gebruikt).

Voor meer informatie: https://gutheidefeld.de/events/

