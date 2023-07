PeGeWefietsvierdaagse fietst voor goede doelen

WINTERSWIJK – Van dinsdag 25 juli tot en met vrijdag 28 juli aanstaande vindt de PeGeWefietsvierdaagse plaats, een evenement dat georganiseerd wordt met het doel geld in te zamelen voor twee regionale goede doelen. De opbrengst van deze fietsvierdaagse zal volledig ten goede komen aan de kinder- en jongerenafdeling van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en het Centrum De Horst Winterswijk-Meddo, ter ondersteuning van de stichting Kinderdroomwens.

Deelnemers hebben dagelijks de keuze uit twee fietsroutes, namelijk een route van 25 of 45 kilometer. De korte route is elke dag toegankelijk voor scootmobielrijders, rolstoelgebruikers en duofietsen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan dit mooie initiatief. Voor degenen die liever niet alleen fietsen, is er de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de groep deelnemers die onder begeleiding van Petra Veerbeek fietst.

Voor degenen die niet actief willen deelnemen aan de fietsvierdaagse maar wel hun steentje willen bijdragen, is er een warm welkom in de Zonnebrink. Hier kunnen zij genieten van een kopje koffie of thee, terwijl ze deelnemen aan de verloting. Op de verlotingstafel liggen verrassende geschenkjes, die afkomstig zijn van zorgboerderijen, dagbestedingscentra, gemeenteleden en lokale ondernemers. De opbrengst van de verkoop van cake, koekjes en loten zal volledig ten goede komen aan de goede doelen.

De start- en eindpunten van deze fietsvierdaagse zijn gevestigd in zalencentrum Zonnebrink aan de Zonnebrink 61 in Winterswijk. De vertrektijden zijn dagelijks tussen 9.00 uur en 13.00 uur, terwijl deelnemers zich kunnen afmelden tot 17.00 uur. De controleposten langs de routes zijn geopend van 10.00 uur tot uiterlijk 15.00 uur.

Voor meer informatie over de PeGeWefietsvierdaagse kunnen geïnteresseerden telefonisch contact opnemen met de organisatie via het telefoonnummer 06 4432 1456 of een e-mail sturen naar pegewefietsvierdaagse@pgwinterswijk.nl.