PeGeWefietsvierdaagse in Winterswijk

WINTERSWIJK – Van dinsdag 26 juli tot en met vrijdag 29 juli aanstaande wordt de PeGeWefietsvierdaagse georganiseerd. Omdat de Diaconie van de PGWinterswijk garant staat voor de vaste lasten, komt de opbrengst van deze fietsvierdaagse geheel ten goede aan de twee regionale goede doelen: Oriolus

Warme en veilige plek

Oriolus is een plek ter ondersteuning van leven met en na kanker. Toegankelijk voor iedereen die geraakt is door deze ziekte, ook voor de naasten en nabestaanden.

Een laagdrempelige plek om naar toe te gaan voor het vinden van aanvullende zorg. Deze zorg kan ondersteuning zijn op psychosociaal gebied: ‘even bijkomen van wat me is overkomen’ en ‘je mag er zijn!’. Een plek van (h)erkenning, richting, rust, hoop, veerkracht, balans en overzicht. Het is een plek voor mensen uit de gehele regio Oost-Achterhoek en Vredensehof.

Graag horen wij, de verzorging, van bewoners terug hoe het met hen gaat, hoe ze zich voelen en wat hen bezig houdt. De ene bewoner is hier meer uitgesproken over als de ander. Om hier toch goed inzicht in te krijgen in Tante Co in het leven geroepen. Tante Co is een interactief scherm waarop verschillende vragen voorbij komen. Vragen als: wat maakt jouw gelukkig? Of wat wil je graag een keertje eten? De vragen worden wekelijks vernieuwd en gaan over welzijn, eten/drinken, activiteiten, leefomgeving en nog veel meer. En na het beantwoorden van een aantal vragen wordt een bewoner beloond met een spelletje. Dit spel kan alleen of samen gespeeld worden!

Tante Co is een scherm dat in een openbare ruimte neergezet kan worden. Bewoners kunnen hier dan zelf naar toe lopen, wat gelijk zorgt voor een beetje extra beweging op een dag. Tante Co geeft iedere week een terugkoppeling aan de medewerkers. Zij kunnen hier mee aan de gang en zo beter inspelen op de behoeftes van de bewoners.

Deelnemers kunnen dagelijks kiezen uit een route van 25 of 45 kilometer. Elke dag is de korte route ook geschikt voor scootmobielrijders en voor rolstoel- en duofietsen , zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen.

Wie graag deel wil nemen, maar liever niet alleen fietst, kan aansluiten bij de groep deelnemers die met Petra Veerbeek op pad gaat.

Wie niet meefietst maar de fietsvierdaagse wel wil steunen, is van harte welkom in de Zonnebrink Centrum. Daar is het goed toeven; koffie en thee staan klaar en de verlotingstafel ligt vol verrassende geschenkjes, afkomstig van zorgboerderijen en dagbestedingscentra. Ook lokale middenstanders hebben gul gegeven voor de verlotingstafel. De opbrengst van de cake, koek en lotenverkoop gaat geheel naar de goede doelen.

Alle deelnemers kunnen 4 dagen lang genieten van alles wat groeit, bloeit en krioelt in Nationaal Landschap Winterswijk.

Start- en eindpunt van deze fietsvierdaagse is in het Zonnebrink Centrum aan de Zonnebrink 61 in Winterswijk. Vertrektijd dagelijks vanaf 9.00 uur, afmelden kan tot 17.00 uur. De controleposten zijn geopend van 10.00 uur tot uiterlijk 15.00 uur.

Voor meer informatie kan men telefonisch contact opnemen met de organisatie via telefoonnummer 06 4432 1456 of een mail sturen naar pegewefietsvierdaagse@pgwinterswijk.nl.

