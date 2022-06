Pinksterconcert strijkt neer bij huis Verwolde

LAREN(Gld) – De strijkersensembles Preludio, Scala en Arcato geven op tweede Pinksterdag een concert bij huis Verwolde. Deze drie bijzondere ensembles met leden tussen de 7 tot 18 jaar vallen onder de stichting Arcato. Deze stichting helpt getalenteerde kinderen en jongeren op hoog niveau muziek maken en hun talent ontwikkelen. Het Preludio ensemble is het beginnersensemble, het Scala ensemble vormt de opstap naar het Arcato ensemble en het Arcato ensemble is een volwaardig jeugdorkest voor muzikaal begaafde strijkers uit Zutphen en wijde omgeving.

De leden van de ensembles komen wekelijks uit de wijde omgeving naar Zutphen om samen muziek en plezier te maken en gaan dit pinksterweekend op tournee langs kastelen en buitenplaatsen. Op maandag 6 juni spelen zij om 11 uur bij Verwolde, bij slecht weer in de oranjerie en bij mooi weer op het zuidbordes.

Dit concert is gratis te beluisteren en valt prima te combineren met een bezoek aan het huis.

Datum: maandag 6 juni 11:00 uur (duur ongeveer 1,5 uur)

Entree huis: volwassenen € 10,00, kinderen 4-18 jaar € 5,00

Museumkaarthouders en donateurs gratis.

Rondleiding

Ook op 6 juni is er in het kader van de Dag van het kasteel; Een ramp is van alle tijden, de rondleiding ‘Verwolde in oorlogstijd’. Tijdens de tweede wereldoorlog laat Line barones van der Borch van Verwolde-Voûte het chique edelmanshuis veranderen in een sobere kliniek voor tuberculosepatiënten uit Den Haag. Deze slimme zet heeft huis Verwolde behoed tegen overname door de bezetter. Deze rondleiding neemt de bezoeker mee door het verhaal van het huis en haar bewoners tijdens de tweede wereldoorlog.

Datum en tijd: maandag 6 juni aanvang 11.00 uur (duur ca. 1,5 uur).

Entree: volwassenen € 15,00 en kinderen 4 t/m 18 jaar € 7,50. Donateurs GLK en museumkaarthouders € 5,00.

Reserveren verplicht: verwolde.glk.nl

