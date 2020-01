‘Popmuziek waar je enthousiast van wordt’

WINTERSWIJK – Vanaf woensdag 15 januari 2020 start bij Boogie Woogie Cultuurcentrum aan de Roelvinkstraat in Winterswijk, bij voldoende aanmeldingen, een korte cursus over popmuziek. De cursus bestaat uit 8-wekelijkse bijeenkomsten, steeds op de woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur (incl. pauze). Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom. De kosten zijn € 50 excl. btw (21 jaar en ouder) voor de hele cursus.

Inhoud cursus (geschiedenis en achtergronden)

Docent en muziekkenner Sjoerd Kemeling komt met een diversiteit aan onderwerpen. De ene keer gaat het over een geweldige zangeres of muzikant, dan weer over een stroming in de popmuziek. Aan de orde komen Bessie Smith, Dan Penn, Americana,

Castro Rock (muziek ten tijde van de koude oorlog), Dean Reed, Mickey Baker, Hank Williams, Folk, Muddy Waters en nog vele anderen. Elke avond weer een aantal verrassende ontdekkingen, steeds bedoeld om enthousiast verder te luisteren. Veel beeldmateriaal, verhalen en nog meer muziek.

Na elke bijeenkomst krijgen de deelnemers een CD mee naar huis met de besproken en beluisterde muziek.

Opgeven voor de cursus kan t/m donderdag 9 januari bij de administratie van Boogie Woogie, info@boogiewoogie.nl, telefoon: 0543 – 51 55 69. Meer informatie, ook over andere korte cursussen en overig cursusaanbod, is te vinden op www.boogiewoogie.nl