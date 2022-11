Popup Leesclub sluit Nederland Leest af

OOST-ACHTERHOEK – De maand november staat in de Oost-Achterhoekse bibliotheken in het teken van Nederland Leest. De Bibliotheek deelt deze maand de roman ‘Mevrouw mijn moeder’ van Yvonne Keuls uit aan alle belangstellenden (zolang de voorraad strekt). De maand wordt op woensdag 30 november, 19.30 uur, in de Bibliotheek Eibergen afgesloten met een zogenaamde Popup Leesclub. Deze avond is gratis te bezoeken, maar aanmelden is noodzakelijk.

Popup leesclub over ‘Mevrouw mijn moeder’

Tijdens Nederland Leest staat het boek ‘Mevrouw mijn moeder’ van Yvonne Keuls centraal. De boekjes gingen als warme broodjes over de toonbank en zijn zo goed als allemaal uitgedeeld. Daar moet natuurlijk een vervolg op gegeven worden. Op woensdagavond 30 november, als afsluiting van deze themamaand, organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek in de Bibliotheek Eibergen een ‘Popup Leesclub’. Iedereen die het boek heeft gelezen en erover na wil praten, kan die avond gratis terecht in de Bibliotheek Eibergen. De avond wordt begeleid door Daphne ten Siethof van ‘Rijnbrink’. Opgeven kan via www.oostachterhoek.nl/popupleesclub of in één van de bibliotheekvestigingen.

Leeskringen

De avond is ook een mooie gelegenheid om kennis te maken met andere leesliefhebbers en wellicht contacten te leggen voor het vormen van nieuwe leeskringen. Ook bestaande leeskringen worden uitgenodigd om het boek te lezen en deel te nemen aan de ‘Popup Leesclub’.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....