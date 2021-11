Presentatie door vrijwilligers Muzikant aan Huis bij Boogie Woogie

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Het programma Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek draait vooral op vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn o.a. actief binnen zorginstellingen. Het gaat dan om voorlezers, zangers, instrumentalisten etc. Daar komt bij dat velen ook meewerken aan diverse andere activiteiten die worden ontwikkeld, voorbereid en uitgevoerd.

Het geeft veel voldoening om ouderen een gezellig uurtje te bieden en op deze manier voor wat afleiding te zorgen. Naast het luisteren naar muziek of een mooi verhaal is ook het contact met de bewoners belangrijk. Welzijn bevorderen daar gaat het om.



Feedback

De muzikanten gaven al langer aan ook graag voor elkaar te willen spelen om eens feedback van elkaar te ontvangen en nieuwe ideeën op te doen. Vrijdag 5 november was het dan zover. In een besloten en informele setting traden de muzikanten voor elkaar op. Plaats van handeling was het podium van de concertzaal van Boogie Woogie waar ook het publiek plaatsnam. Het was een top avond waar de energie en het plezier van afstraalde. Dat iedereen ervaring had met het bespelen van publiek werd duidelijk door de interactieve presentaties en bijzonder humorvolle aankondigingen. Unaniem was iedereen van mening dat dit soort avonden vaker moeten plaatsvinden om de onderlinge banden te verstevigen en elkaar bij te praten over de optredens voor ouderen. Kortom, wordt vervolgd!

Meedoen

Muzikanten die graag mee willen doen binnen de poule Muzikant aan Huis zijn van harte welkom. Bij belangstelling kan men contact opnemen met Harry ten Brinke,

E. harry@boogiewoogie.nl, T. 0543 51 55 69

