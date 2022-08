Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 11 tot en met 17 september 2022 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds plaats. In deze week zetten vrijwilligers door heel Nederland zich in voor de strijd tegen spierziekten. Het Spierfonds krijgt geen overheidssteun en is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Om het de vrijwilligers zo makkelijk mogelijk te maken kan iedereen voor het Spierfonds collecteren op zijn eigen manier.

“We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons gedreven en ook gezellige team komen versterken. Collecteren kan je helemaal op je eigen manier doen. Je kan vanuit huis een digitale collectebus aanmaken en je vrienden, familie of buren een appje of een mailtje sturen of je kan terwijl je toch met de hond aan het wandelen bent flyers met onze QR-code in de buurt verspreiden zodat iedereen thuis een bijdrage kan doen. Uiteraard kan je ook gewoon met de collectebus op stap gaan, alles kan en mag. Wij willen het onze vrijwilligers zo makkelijk mogelijk maken en passen de manier van collecteren aan op individuele wensen van onze vrijwilligers. Zo hopen we zoveel mogelijk vrijwilligers te bereiken die ons gaan helpen in september,’ aldus Joanna van Drongelen, hoofd collecte en vrijwilligersorganisatie.

De collecteweek is één van de belangrijkste inkomstenbronnen om wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten te financieren. Het Spierfonds zoekt in diverse gemeenten nog extra collectanten.

De impact van een spierziekte

1 op de 9 mensen in Nederland krijgt te maken met een spierziekte. Spieren zitten overal in je lichaam. Je gebruikt ze voor alles: lopen, lachen, zoenen, ademen. De meeste spierziekten zijn progressief en een groot deel van de patiënten komt op jonge leeftijd in een rolstoel terecht. Sommige spierziekten zijn dodelijk, sommige erfelijk, en allemaal hebben ze een verlammend effect op de spieren en dus op het hele lichaam. “Collecteren duurt gemiddeld maar 2 uur per jaar en samen kunnen we het verschil maken. Met de opbrengst van de collecte kan het Prinses Beatrix Spierfonds een behandeling voor spierziekten dichterbij brengen,” aldus van Drongelen

Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich aanmelden via www.spierfonds.nl/collecteren

