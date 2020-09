Produceer je eigen Tracks in de cursus “Beats The School”!

WINTERSWIJK – De Nederlandse muziekindustrie is internationaal toonaangevend met producers als Martin Garrix, Armin van Buuren, Tiësto, Ronnie Flex, Snelle en Kraantje Pappie. Al hun beats en producties worden gemaakt via de computer met programma’s als FL Studio en Cubase.

Iedereen die zelf muziek wil leren produceren kan zich nu bij Boogie Woogie Cultuurcentrum opgeven voor de cursus “Beats The School”. In de lessen wordt gebruik gemaakt van FL Studio. Het programma biedt de mogelijkheid om zelf producties te maken bijvoorbeeld in de diverse House en Urban genres.

Van scratch tot eerste track

Voordat je van scratch tot je eerste track komt zijn er een aantal stappen nodig. In de lessen wordt DAW FL Studio geïntroduceerd. Daarna komen de volgende zaken aan de orde: de stepsequencer (je eerste beat maken), gebruiken en inladen van samples, gebruik van VST-instrumenten (Virtual Studio Technologie) en VST Effects, Basis Playlist/ arrangementen en Basis Mixing. Uiteindelijk maak je je eerste track.

Acht wekelijkse lessen door Melvin Dijkema

De cursus, bestaande uit acht lessen van een uur, is bedoeld voor deelnemers van 12 t/m 20 jaar en wordt verzorgd door Melvin Dijkema, geboren Winterswijker. Hij produceert al 15 jaar zijn eigen producties onder andere in de hardcore scene onder de naam X-terminator. Daarnaast brengt hij onder zijn eigen naam house producties uit via Spotify. Nu wil hij graag zijn kennis en ervaring delen met de nieuwe generatie.

De lessen starten op maandag 26 oktober en zijn van 17.00 tot 18.00 uur.

De kosten bedragen € 197 en zijn exclusief de kosten voor software (FL Studio à €189 of instapversie à €89). De cursist dient de beschikking te hebben over een eigen laptop.

Aanmelden

Enthousiast geworden, geef je dan z.s.m. op bij Boogie Woogie Cultuurcentrum want vol is vol!

Aanmelden kan t/m donderdag 15 oktober via info@boogiewoogie.nl of 0543 515569