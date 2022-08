Restantendag in winkelcentrum Winterswijk

WINTERSWIJK – Ieder jaar wordt er weer reikhalzend naar uitgekeken; de altijd drukbezochte restantendag in het Winterswijkse winkelcentrum. Lokale winkeliers verkopen de laatste opruimingsartikelen, kassakoopjes en restanten van het seizoen voor stuntprijzen.

Ook dit jaar kunnen koopjesjagers hun hart ophalen tijdens de traditionele restantendag, die plaatsvindt op vrijdag 19 augustus. Tussen 09.00 uur en 21.00 uur kunnen zij hun slag slaan met mooie koopjes voor een zacht prijsje. Dat is pas leuk winkelen!

De restantendag belooft wederom een dag vol gezelligheid en winkelplezier te worden. Uiteraard bieden de sfeervolle terrassen van de gastvrije cafés en restaurants een fijne plek om even uit te rusten of na te genieten van een dagje shoppen in Winterswijk.

Meer informatie over het Winterswijkse winkelcentrum en de restantendag is te vinden op www.100procentwinterswijk.nl.

