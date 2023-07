Romeo en Julia in het Steengroeve theater met blindentolk

WINTERSWIJK – Van 8 tot en met 12 augustus 2023 vindt in het Steengroevetheater in Winterswijk het openluchtspektakel Romeo + Julia plaats. Op 11 augustus is de voorstelling voorzien van een blindentolk, zodat blinden en slechtzienden de voorstelling optimaal kunnen meemaken. Dankzij de samenwerking van Stichting Steengroeve Theater, het Oogcafé in Winterswijk, Theater de Storm en de gemeente Winterswijk maakt het team van Komt het Zien! het mogelijk dit spektakelstuk te voorzien van live audiodescriptie.

Hoe het werkt? Een paar dagen voor de voorstelling ontvangen blinde en slechtziende bezoekers per e-mail een introductie. Deze is beschikbaar als digitale tekst en als gesproken audio. De introductie bevat visuele informatie over de kostuums, het decor en acteurs. In de groeve is voorafgaand aan de voorstelling een inleiding. De invulling van de inleiding varieert per voorstelling. De blindentolk beschrijft altijd het decor en de kostuums. Meestal kun je kennismaken met de stemmen van de acteurs. En vaak kun je de kostuums en het decor van dichtbij bekijken en/of aanraken. Daarna krijg je een koptelefoon en ga je op jouw eigen plaats op de tribune zitten. De blindentolk beschrijft tijdens de voorstelling alles wat er te zien is.

Romeo+Julia in het Steengroevetheater

Een eeuwenoud verhaal over ‘ware liefde’ met een breed palet aan muziekstijlen in het grootste en ruigste openluchttheater van Nederland. Daarmee viert het 75 jarige Winterswijks Muziek Theater haar jubileum deze zomer. Niemand minder dan Ellen ten Damme is gevraagd om een gastrol te vervullen, die van gifmenger en vertrouwelinge. De producties in dit theater zijn uniek door de prachtige omgeving in de steengroeve. Er ontstaat een magische sfeer op het enorme podium, ruim 30 meter diep gelegen. Er is een grote diversiteit aan mensen die onderdeel uitmaken van de productie. Het orkest, de acteurs, de zangers, de dansers, de figuranten, de vele vrijwilligers… iedereen wordt bij elkaar gebracht.

Over de groeve

Trek stevige schoenen aan en neem een trui, jas of dekentje mee tegen de kou. De voorstelling is in de openlucht en het kan ’s avonds flink afkoelen in de steengroeve. Tijdens de voorstelling zit je op een tribune met kuipjes. Ook als het weer minder goed is gaat de voorstelling gewoon door, tenzij de weersomstandigheden echt onverantwoord zijn.

Assistentie nodig?

Als je tijdens jouw bezoek assistentie nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je alleen komt, dan regelen we dat graag met de organisatie. Mail naar paulien@komthetzien.nl.

De kaartverkoop voor deze voorstelling loopt via Theater De Storm in Winterswijk. Tickets bestel je online via www.theaterdestorm.nl. Kies in het bestelproces voor de tickets waar ‘met blindentolk’ bij staat. Heb je hulp nodig, neem dan contact op met Theater De Storm via (0543) 519 285 of info@theaterdestorm.nl. Vermeld erbij dat je gebruik wilt maken van de audiodescriptie door de blindentolk. Let op: in verband met de zomervakantie is het theater in de periode van 4 t/m 28 juli telefonisch alleen bereikbaar op dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.

Naast het Steengroevetheater is dit jaar ook voor het eerst het Winterswijkse Bloemencorso voorzien van een blindentolk. Daarnaast zijn er komend theaterseizoen in De Storm ook weer twee voorstellingen voorzien van een blindentolk van Komt Het Zien; die van Bert Visscher en de musical Piaf!.

Voor meer informatie kijk op www.Komthetzien.nl.