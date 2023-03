Rommelmarkt voor koopjesjagers

WINTERSWIJK – Zaterdag 1 april is er weer de jaarlijkse rommelmarkt van Eendracht Winterswijk. Net als vorig jaar aan de Boeijinkweg 11 in Winterswijk – Huppel. Het is weer een waar paradijs voor koopjesjagers die van heinde en verre naar één van de gezelligste rommelmarkten van de regio komen. De markt gaat open om 9.00 uur.

De vele vrijwilligers zorgen elk jaar dat de locatie en het aanbod tip top in orde is. Theo te Winkel: “onze nieuwe locatie is vorig jaar erg goed bevallen. Door de afwisseling van het aanbod in verschillende schuren en tenten word je elke keer verrast. Er valt nog echt wat te snuffelen en te ontdekken en dat is wat de markt op deze plek zo leuk maakt”. Joke Klomps beaamt dit: “We hebben ontzettend veel positieve reacties van onze bezoekers”.

Geen last van inflatie

De rommelmarkt van Eendracht is bij uitstek ook een markt voor mensen met een kleine beurs. Koopjesjagers kunnen hun hart ophalen. Van inflatie hebben zij op deze rommelmarkt geen last, door prijzen van voor de inflatie kan iedereen een betaalbaar item scoren. Ook de bezorgservice is gebleven, geeft vrijwilliger Mukie Bulsink aan: “Heb je zelf geen mogelijkheid om de spullen mee te nemen? Dan brengen wij deze tegen een kleine vergoeding bij je thuis.”

Gezelligheid en Volksfeestgevoel

Naast het plezier van het ontdekken en kopen staat de gezelligheid voorop. Ook dit jaar laat dweilorkest Knapp’n weer van zich horen om de feestvreugde te verhogen. Dus wie alvast even wil ruiken aan het Volksfeestgevoel, is ook van harte welkom. Naast het uitgebreide aanbod is er ook aandacht voor de inwendige mens; koffie, fris, soep of een broodje worst, het is er allemaal.

Volg de route

Laat je niet afschrikken door de datum. Het is echt 1 april van 9:00 tot 14:00 uur aan de Boeijinkweg 11 Winterswijk-Huppel. Volg vanuit Winterswijk de borden naar het Hilgelo en vervolgens de borden rommelmarkt. Kijk voor meer informatie ook op www.eendracht-winterswijk.nl

