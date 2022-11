Rondje Rot in Winterswijk

WINTERSWIJK – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op zaterdag 26 november een wandeling rondom bosreservaat het Rot. Rondom de scholtengoederen Hijink, Aarnink en De Haar bij Winterswijk staan veel oude eikenbossen. In deze tijd van het jaar kunnen we misschien nog genieten van de herfstkleuren, maar voor de scholtenboeren waren deze bossen om andere redenen waardevol. De boswachter vertelt je waarom. We wandelen om bosreservaat het Rot. Waarom je er niet doorheen kan en mag hoor je van de boswachter.

Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Tijd: start om 14.00 uur. Duur: ca. 2,5 uur.

Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas.

Tip van de boswachter: trek stevige schoenen aan, het bospad is voor een deel moeilijk begaanbaar.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies

