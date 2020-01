Scoor een Boek! trapt af in de Achterhoek

ACHTERHOEK – Voetbalclub De Graafschap en de Bibliotheek bundelen hun krachten. Het leesproject ‘Scoor een Boek!’ koppelt de populairste sport van de wereld aan het lezen van boeken. Het doel is om leerlingen uit de groepen 5 en 6 te stimuleren om met plezier te (blijven) lezen. De Bibliotheek Achterhoekse Poort, de Bibliotheek Montferland, de Bibliotheek Oost-Achterhoek en de Bibliotheek West-Achterhoek werken samen met Voetbalclub De Graafschap in dit project.

Keeper Jurjus als ‘supporter’

Naast sporten en spelen is lezen erg belangrijk. Een goede taalbeheersing is de basis voor zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Met ‘Scoor een Boek!’ willen de Achterhoekse Bibliotheken en De Graafschap dat bereiken. In de komende 9 weken gaan bijna 800 leerlingen uit groep 5 en 6 van 2​3 basisscholen in de Achterhoek zoveel mogelijk boeken lezen in de klas. De leerlingen worden via videoboodschappen aangemoedigd door Hidde Jurjus, keeper van De Graafschap.

Aftrappen

In de week van 3 februari vindt ‘De Aftrap’ plaats op alle deelnemende scholen. Tijdens ‘De Aftrap’ bezoekt een leesconsulent van de Bibliotheek de school met een topselectie aan boeken, een score-poster én een motiverende videoboodschap van Hidde Jurjus.

Over 5 weken is het ‘Rust’ en bepalen De Graafschap en de Bibliotheken de tussenstand. ​Na 9 weken boeken ‘scoren’ is het op 15 april tijd voor ‘Het Fluitsignaal’, een sportieve afsluiting in Stadion de Vijverberg waarin ook de eindscore van ‘Scoor een Boek!’ bekend wordt gemaakt van alle 23 deelnemende scholen.

Geschiedenis ‘Scoor een Boek!’

‘Scoor een Boek!’ is enkele jaren geleden opgezet in de provincie Groningen en wordt nu uitgerold over het hele land en ondersteund door de Eredivisie CV. Landelijk nemen meer dan 20 voetbalclubs deel. Met het project geven de voetbalclubs aan dat, naast sporten en spelen, lezen erg belangrijk is. Een goede taalbeheersing is namelijk de basis voor zelfstandigheid en een gezonde levensstijl.