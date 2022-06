Singlesfeestje bij Cafe ‘t Bolwerk

WINTERSWIJK – Zaterdagavond 18 juni 2022 heeft DatingOost het bruine kroeg Cafe ‘t Bolwerk aan de Kottenseweg 7 in Winterswijk voor de 2e keer volledig afgehuurd. “We hebben wederom een deejay, dus je kunt de hele avond heerlijk dansen.

Midzomer wandeling Op zaterdag 18 juni 2022.

Start op de Markt in Groenlo.

Lengte route: 7 km..

Deelname is gratis.

Wat is een singlescafe van DatingOost?

Het doel is een gezellige avond hebben met andere singles in dezelfde leeftijdsgroep ±40-67jr. Zonder verplichtingen. Het is geen ‘datingavond’; dat geeft bepaalde verwachtingen. Sowieso moet je een feestje zelf maken, dus ook dit singlesfeestje.

