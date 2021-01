SKB organiseert online voorlichting over urine- en/of ontlastingverlies na een zwangerschap

WINTERSWIJK – Op donderdag 28 januari 2021 organiseert het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk een webinar over urine- en ontlastingsverlies na zwangerschap en/of tijdens sporten. Deze informatieavond stond gepland als een reguliere voorlichtingsavond onder de naam ‘SKB Legt uit’. Nu er geen bijeenkomsten mogen plaatsvinden, vindt deze online plaats als webinar. Daarmee is het de eerste SKB Legt uit in de vorm van een webinar.

Het webinar duurt van 19.30 tot 21.00 uur en is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk woensdag 27 januari aanmelden via het aanmeldformulier op www.skbwinterswijk.nl/agenda.

Inhoud van het webinar

Een zwangerschap en bevalling hebben veel impact op de bekkenbodem. Dit kan ervoor zorgen dat een vrouw kort na een bevalling maar ook jaren later op bepaalde momenten urine of ontlasting verliest. Bijvoorbeeld tijdens het sporten en/of tijdens intieme momenten. Ongewenst verlies van urine of ontlasting is geen ongemak ‘dat erbij hoort’. Vaak kan er iets aan gedaan worden. Tijdens de informatieavond vertelt gynaecoloog Mark van de Gaast over bekkenbodemproblemen die kunnen ontstaan na een zwangerschap en wat hieraan te doen is. Daarna geeft bekkenfysiotherapeut Elles Zents van praktijk VersGras praktische adviezen ten aanzien van klachten na de bevalling. Zoals tips bij urine- of ontlastingsverlies tijdens sporten, seks en andere activiteiten. Tot slot vertelt continentieverpleegkundige Nancy Berentsen over hulpmiddelen bij urine- of ontlastingsverlies en de vergoedingen door de zorgverzekering. Uiteraard is er ook gelegenheid voor het (anoniem) stellen van vragen.

Via Zoom

Het webinar wordt gegeven via de applicatie Zoom. Deelnemers die zich aanmelden, krijgen per e-mail meer informatie over het volgen van een webinar via Zoom. Mensen kunnen anoniem deelnemen.