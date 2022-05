Songs in Silence bij Huis Verwolde

LAREN (Gld) – Op zaterdag 14 mei start Theaterkantoor met actrice, zangeres en outdoor-fanaat Marjolein Keuning op Verwolde met meerdere buitenconcerten op verschillende locaties. Theaterkantoor is gespecialiseerd in het organiseren van unieke belevingsconcerten, waarbij de zintuigen geprikkeld worden. Zo worden er koptelefoons uitgedeeld waardoor je volledig kunt opgaan in de muziek en de prachtige parktuin rondom huis Verwolde. Dit concert wordt twee keer gespeeld op deze zaterdag.

Liedprogramma

“Songs in Silence: Trek” is een liedprogramma waarin Marjolein, begeleid door gitarist Leon Mennen, vertelt over haar trekking langs de Engelse kust. Mooie muziek en verhalen worden afgewisseld, waarbij het publiek midden in de natuur lekker met de voeten in het gras kan genieten. Tijdens het concert zit of lig je op je eigen matje of stoel. De bezoekers ontvangen ook een ‘lekkerBAG’ met diverse lekkernijen uit de foodtruck en een drankje voor tijdens het concert.

Pak deze unieke kans om de bijzondere buitenplekken te ontdekken.

Aanvang: 17:00 en 19:30 uur (einde: 20:45 uur)

Kijk op de website van Theaterkantoor voor de verkoop van tickets voor dit buitenconcert.

Bezoek huis

Voorafgaand aan het concert kan je huis Verwolde bezoeken, geopend tot 16.00, of een wandeling maken door de tuin. Voor info en tickets Huis Verwolde | Bezoek huis en tuin (glk.nl)

Entree: Volwassenen €10,- kinderen € 5,- Donateurs GLK en museumkaarthouders gratis

