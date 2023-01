AALTEN – Spookverhalen zijn van alle tijden. En of je nu in spoken en geesten gelooft, of het afdoet als vermaak dat niet echt bestaat, het zijn fascinerende verhalen. Voor deze serie zijn locaties gefotografeerd in Twente en de Achterhoek, waarover zo’n spookverhaal rondgaat. Huizen die door gohsthunters worden bezocht om de dolende geesten op film vast te leggen, maar ook plekken waar al eeuwen sagen en legenden over opgetekend worden. Een serie die ruimte biedt aan gespreksstof over het leven, de dood en het hiernamaals. Foto’s die op het eerste oog eenvoudig lijken, maar net als een goed spookverhaal een diepere lading hebben. Het spookt in het oosten en vanaf nu ook in het fotokabinet…

De gefotografeerde locaties zijn: Kasteel Singraven, Kasteel Reuversweerd, Spookhotel Laag Soeren, Spookboerderij Brummen, Het Aamsveen, Kasteel Slangeburg, De Tankenberg, Oude ziekenhuis Oldenzaal, Kasteel Hackfort, De Lutte

FotoKabinet is een initiatief van oerkroeg Schiller samen met het Oostgelders Fotografen Collectief (OFC). De groep die ervaring heeft met het exposeren in een museale omgeving ziet het als een uitdaging om binnen de sfeer van een kroeg mooie foto exposities te realiseren. Het doel is om de fotografie die daar getoond wordt aan te passen aan de sfeervolle locatie. Het OFC bestaat uit fotografen die al dan niet beroepsmatig als fotograaf werkzaam zijn. Ieder lid heeft zijn of haar eigen specialisatie en werkt vanuit eigen interesse.

OFC heeft als doelstelling elkaar te inspireren en te ondersteunen op kunstzinnig en fotografisch gebied. Hierbij staan de persoonlijke ontwikkelingen van de individuele leden centraal. Individuele leden exposeerden in binnen- en buitenland en wonnen internationale prijzen.

De leden zijn: Bettina Hogeweg, Gerjo te Linde, Laura de Morree, Wim Peters, Judith Spook, Peter van Tuijl, Ton van Vroonhoven, Gert Wielink en Dinie Wikkerink.

FotoKabinet

Oerkroeg Schiller,

Prinsenstraat 4, 7121 AG Aalten

3 februari t/m 30 maart 2023

Openingstijden:

Dinsdag 19:00 tot 01:00

Woensdag 19:00 tot 01:00

Donderdag 16:00 tot 01:00

Vrijdag 14:00 tot 02:00

Zaterdag 14:00 tot 02:00

Zondag 14:00 tot 01:00

Oostgelders Fotografen Collectief

Dinie Wikkerink

T 06 262 143 78

E dinie.wikkerink@gmail.com

W www.ofc-fotografen.nl

