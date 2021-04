Starters Spektakel bij Boogie Woogie

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Het docententeam en directie van Boogie Woogie Cultuurcentrum vinden het belangrijk dat alle kinderen in de leeftijd van zeven tot en met twaalf jaar in de gemeente Winterswijk kennismaken met muziekonderwijs.

Daarom begint op woensdag 12 mei a.s. het Starters Spektakel in het hoofdgebouw aan de Roelvinkstraat 2.

Betere aansluiting

Natuurlijk gebeurt er al veel op dit gebied, o.a. op basisscholen en bij verenigingen. Dit initiatief is echter aanvullend om alle kinderen te kunnen bereiken en ook alle instrumenten onder de aandacht te brengen. Daarnaast wil Boogie Woogie graag dat er een betere aansluiting is op de individuele muzieklessen.

Inhoud: twee modules

Het Starters Spektakel, dit jaar met als thema circus, bestaat uit twee modules van ieder 10 weken; Basiscursus Muzikale Vorming en Instrumenten-Carrousel.

Basiscursus Muzikale Vorming (BMV)is bedoeld voor kinderen die in de groepen 4 en 5 van het primair onderwijs zitten. In deze module maken de kinderen kennis met verschillende instrumenten. Er wordt gezongen, getrommeld, de muzieknotatie komt aan bod, de muzikale zintuigen worden volop geprikkeld. In deze cursus krijgen de kinderen een tweetal lessen op dwarsfluit, klarinet en piano. Het is een muzikale ontdekkingstocht waarin ieder kind spelenderwijs kan ervaren of zelf muziek maken een mooie, nieuwe hobby kan worden.

Instrumenten-Carrousel is opgezet voor kinderen uit de groepen 6, 7 & 8 van de basisschool. Zij krijgen de mogelijkheid om een drietal instrumentale lessen te volgen op zowel gitaar, dwarsfluit als ook op klarinet. Er wordt in kleine groepjes van maximaal 4 kinderen aandacht besteed aan het notenschrift, het ritme en het samenspelen.

Presentatie en vervolglessen

Vanzelfsprekend wordt er toegewerkt naar een spetterende eindvoorstelling. De kinderen zullen laten zien wat ze geleerd hebben en brengen verschillende muzikale acts voor het voetlicht. De voorstelling staat gepland op woensdag 14 juli. Hierna kunnen enthousiaste kinderen zich aanmelden voor vervolglessen na de zomervakantie, uiteraard op een instrument naar keuze.

Overige informatie

Op woensdag 12 mei gaan beide modules van start. De lessen van de Basiscursus Muzikale Vorming, steeds 1 uur, staan gepland tussen 17.00 en 19.00 uur.

De lessen binnen Instrumenten-Carrousel duren 30 tot 45 minuten. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. De lessen worden gegeven tussen 18.30 en 20.00 uur.

De kosten bedragen € 60 per module. Aanmelden kan t/m dinsdag 20 april door het sturen van een e-mail naar info@boogiewoogie.nl met NAW gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum).

Lees ook ....