Starters Spektakel zorgt voor bruisend begin 2022

WINTERSWIJK – Na een succesvolle primeur, afgelopen voorjaar, is het Starters Spektakel inmiddels een structureel onderdeel in het aanbod van Boogie Woogie.

Het is belangrijk dat alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 van de basisscholen in de gemeente Winterswijk op een fijne en ongedwongen manier kennismaken met muziekonderwijs. Met dit initiatief wil Boogie Woogie alle kinderen bereiken en ook alle instrumenten onder de aandacht brengen. Daarnaast wil Boogie Woogie dat er een betere aansluiting is op de individuele muzieklessen.

Het Starters Spektakel bestaat uit twee modules, de Basiscursus Muzikale Vorming (BMV) en Instrumenten-Carrousel.

Basiscursus Muzikale Vorming

De Basiscursus Muzikale Vorming (BMV) is een cursus van 20 weken die bedoeld is voor leerlingen vanaf groep 4. De cursus is een muzikale ontdekkingsreis waarin alle muziekinstrumenten aan bod komen. Spelenderwijs wordt kennisgemaakt met noten, ritme en nog veel meer. Samen zingen, trommelen en spelen op verschillende instrumenten zorgt voor de beleving van het zelf muziek maken. Een mooie manier voor kinderen om te ontdekken of het iets is wat bij hen past. Deze lessen worden afgesloten met een spetterend optreden waarbij ouders, broertjes en zusjes van harte welkom zijn om te luisteren naar wat er allemaal is bereikt. De lessen vinden plaats op de woensdag van 18.00 tot 19.00 uur en starten op 19 januari 2022 bij Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat 2 in Winterswijk.

Instrumenten-Carrousel

De tweede module, Instrumenten-Carrousel, is een lesvorm die speciaal is opgezet voor kinderen vanaf groep 5 die nog niet weten precies weten welk instrument ze willen gaan bespelen. Instappen kan eveneens vanaf januari 2022. De lestijden worden in overleg vastgesteld.

Aanmelden

Dat kan voor zowel de Basiscursus Muzikale Vorming als Instrumenten-Carrousel uiterlijk t/m woensdag 12 januari via info@boogiewoogie.nl. Na aanmelding wordt een opgaveformulier toegezonden. Meer informatie: www.boogiewoogie.nl

